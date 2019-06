Presidente chinês visitará a Coreia do Norte na quinta-feira

O presidente chinês Xi Jinping visitará a Coreia do Norte na quinta-feira e sexta-feira, anunciou a imprensa estatal de Pequim, na primeira viagem de um chefe de Estado da China ao país vizinho em mais de uma década.

A visita a Pyongyang responde a um convite do líder norte-coreano Kim Jong Un, informou o canal público CCTV, e acontecerá uma semana antes da reunião do G20 no Japão, que terá as participações do presidente chinês e de seu colega americano Donald Trump.

A China, principal aliado do governo da Coreia do Norte, aplica as sanções internacionais que pretendem obrigar os norte-coreanos a renunciar à fabricação de armas nucleares.

O tema das sanções esfriou as relações entre os dois países: Xi e Kim, que chegaram ao poder em 2012 e 2011, respectivamente, se reuniram pela primeira vez em 2018.

Desde então, as relações avançaram e Kim Jong Un viajou quatro vezes a China para encontros com Xi Jinping.