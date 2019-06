Rússia vê como possível 'breve conversa' entre Putin e Trump no Japão

A Rússia considera possível que os presidentes russo Vladimir Putin e americano Donald Trump mantenham uma "breve conversa" durante a cúpula do G20 no Japão, mas não uma "reunião oficial", disse o porta-voz do Kremlin nesta segunda-feira.

"Não temos informações sobre um encontro oficial entre Putin e Trump em Osaka", declarou a jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que Washington não "formulou nenhuma iniciativa ou proposta" nesse sentido.

No entanto, Peskov "não excluiu uma breve conversa" no âmbito da cúpula.

"Mas não será um encontro oficial", insistiu.

Na semana passada, Donald Trump disse que se encontraria com Putin na cúpula do G20 em Osaka, no Japão.

A última reunião entre Putin e Trump ocorreu em julho de 2018 em Helsinque.