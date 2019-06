Israel participará na conferência do Bahrein

Israel participará no final de junho com os países árabes na conferência do Bahrein, na qual será apresentado o aspecto econômico do plano de paz dos Estados Unidos para o conflito com os palestinos, disse o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz.

"Israel será representado no seminário econômico do Bahrein de uma maneira que será decidida depois", afirmou Katz no Twitter no domingo à noite.

Quando questionado, seu ministério não forneceu outros detalhes, em particular sobre o perfil da representação israelense, se será integrada por funcionários oficiais ou por empresários.

A participação de autoridades oficiais seria significativa.

Entre os países árabes, Israel só chegou a acordos de paz com o Egito e a Jordânia.

Historicamente, os países árabes tornaram a solução para a questão palestina uma condição para a normalização das relações com Israel.