Comunicado do Business Wire :HomeServe plc

HomeServe plc ("HomeServe", "o Grupo"), a empresa internacional de melhorias e reparos domésticos, tem o prazer de anunciar a nomeação de Mark Wood CBE como presidente não executivo da HomeServe Labs, a unidade da HomeServe que desenvolveu o LeakBot.

A HomeServe Labs é o ramo de inovação da HomeServe que, em 2016, lançou o LeakBot, um alarme inteligente e patenteado de vazamentos que pode detectar vazamentos em qualquer lugar de um sistema hidráulico de tubulações. Os vazamentos de água são uma das principais causas de sinistros em apólices de seguros residenciais na Europa Ocidental e nos EUA, sendo que o LeakBot é projetado especificamente para auxiliar as companhias de seguro a evitar reclamações de vazamento de água, ao detectar vazamentos com antecedência.

Craig Foster, diretor executivo da LeakBot, disse:"Mark Wood foi diretor executivo da AXA e é um veterano da indústria de seguros. Esta experiência realmente nos beneficiará como um Insuretech B2B. Mark também é um empreendedor de sucesso e mais recentemente agregou um enorme valor a promissoras startups de tecnologia financeira, como a PensionBee. Com Mark como nosso novo presidente, estamos animados em tentar imitar o sucesso de outras startups com sede em Londres nas quais ele esteve envolvido."

Mark Wood disse: "Estou muito feliz em fazer parte da equipe que inventou o LeakBot: uma tecnologia única e comprovada que aborda uma das principais causas de reclamações domésticas. A empresa está em um ponto de inflexão, tendo garantido testes em toda a América e Europa, bem como no Reino Unido."

A HomeServe é uma empresa internacional de melhorias e reparos domésticos que oferece às pessoas acesso a comerciantes e tecnologia para facilitar reparos e melhorias residenciais. A HomeServe está cotada na Bolsa de Valores de Londres, com uma capitalização de mercado de £ 4,2 bilhões.

