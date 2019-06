Rebelião liderada por detentos brasileiros deixa 10 mortos no Paraguai

Uma rebelião liderada por detentos brasileiros deixou 10 internos mortos e 10 feridos em uma prisão de San Pedro, Paraguai, anunciou o Ministério do Interior paraguaio neste domingo.

"Houve um confronto entre membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Clã Rotela, duas temidas organizações criminosas", detalhou Juan Villamayor. "Todas as vítimas pertenciam a grupos ligados ao narcotráfico."

O PCC é uma organização criminosa com origem no estado de São Paulo, enquanto o Clã Rotela é formado por traficantes dos dois países, segundo autoridades.

A rebelião começou ao meio-dia e se estendeu por cerca de três horas, no momento em que havia poucos guardas. O incidente tem relação com o assassinato, na sexta-feira, de dois detentos no presídio Tacumbú de Assunção, segundo as investigações.

Entre os mortos neste domingo, cinco foram decapitados e três, calcinados, descreveu o ministro. Outros quatro internos se encontram em estado delicado, e seis estão em observação.

O PCC começou a se infiltrar na zona fronteiriça do nordeste paraguaio por volta de 2010, em busca do controle do tráfico de drogas e armas, segundo a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).

Militantes do PCC estão distribuídos por várias prisões do Paraguai, e autoridades acreditam que eles tenham somado membros locais.