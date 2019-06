Ativistas de Hong Kong rejeitam pedido de desculpas do governo

Ativistas pró-democracia que fizeram parte dos grandes protestos em Hong Kong contra um polêmico projeto de lei rejeitaram o pedido de desculpas da líder da cidade. Os ativistas disseram que o pedido de desculpas mostrou que ela não estava ouvindo a voz do povo.



Líderes da Frente Civil de Direitos Humanos afirmaram neste domingo que eles estimaram que quase 2 milhões de pessoas marcharam para exigir que a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, retire a proposta e renuncie. A polícia não divulgou uma estimativa do tamanho da manifestação.



A legislação proposta teria permitido que alguns suspeitos em Hong Kong fossem extraditados para a China continental para ser julgados lá. Opositores do projeto de lei o veem como uma forma de Pequim interferir nas liberdades prometidas a Hong Kong quando assumiu o controle da antiga colônia britânica, em 1997.