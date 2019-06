Governo de Hong Kong se desculpa por proposta que permitiria extradição à China

O governo de Hong Kong pediu desculpas pela forma como lidou com o polêmico projeto de lei que levou dezenas de milhares de pessoas às ruas em protesto ao longo da última semana, inclusive neste domingo.



Um comunicado atribuído a um porta-voz diz que "deficiências no trabalho do governo levaram a controvérsias substanciais e disputas na sociedade, causando desapontamento e luto" ao povo.



Ainda segundo a nota, a chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, "se desculpou ao povo" por isso e "prometeu adotar uma atitude mais sincera e humilde para aceitar críticas e fazer melhoras no serviço ao público".



Dezenas de milhares de cidadãos de Hong Kong lotaram as ruas da cidade neste domingo em uma demonstração veemente de oposição ao projeto de lei que precipitou temores de expansão do controle da China sobre a antiga colônia britânica.



Ontem, autoridades de Hong Kong suspenderam a tramitação da proposta, que teria permitido que alguns suspeitos fossem extraditados para a China continental para ser julgados lá.



Opositores do projeto de lei o veem como uma forma de Pequim interferir nas liberdades prometidas a Hong Kong quando assumiu o controle da antiga colônia britânica, em 1997.