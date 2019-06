Apagão deixa todo o território da Argentina e do Uruguai sem luz

A Argentina e o Uruguai amanheceram sem luz em todo o seu território neste domingo após uma falha massiva na rede de distribuição do primeiro país. A empresa de distribuição Edesur Argentina e a Administração Nacional de Usinas e Transmissões Elétricas (UTE) uruguaia informam que conseguiram restabelecer o fornecimento de energia em algumas regiões, mas a restituição completa demandará ainda algumas horas.



"Hoje, às 7h07 (pelo horário de Buenos Aires), se produziu o colapso do Sistema Argentino de Interconexão (SADI), que produziu um corte massivo de energia elétrica em todo o país e que afetou também o Uruguai", afirma em comunicado a Secretaria de Governo de Energia da Argentina. O órgão acrescenta que as causas do apagão estão sendo investigadas e ainda não foram determinadas.