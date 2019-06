Um morto em ataque a migrantes no México

Uma salvadorenha morreu e outros dois homens da mesma nacionalidade foram feridos num ataque a bala contra grupo migrantes que viajavam juntos no estado mexicano de Veracruz, informaram as autoridades locais.

De acordo com as informações, o crime ocorreu na tarde de sexta-feira no município de Agua Dulce, quando as vítimas e outros migrantes centro-americanos eram levados por traficantes de pessoas dentro de um veículo.

Em dezembro passado, uma mulher morreu numa ação similar contra um grupo de migrantes que viajavam num caminhão.

Desde abril do ano passado, o México tem servido de pasagem de uma crescente onda de emigrantes ilegais da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos, fugindo da violência e da pobreza de seus países de origem.