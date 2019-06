Rússia conduziu teste irregular, diz Pentágono

Agência de inteligência militar do Pentágono acusou publicamente a Rússia de conduzir testes nucleares irregulares, com ganhos de tecnologia proibidos nos acordos assinados entre Moscou e Washington. Isso levaria, na prática, à criação de armas atômicas mais potentes.



A chancelaria russa considerou a acusação uma "provocação". A agência de inteligência americana não deu detalhes sobre os supostos testes da Rússia ou divulgou qualquer evidência que respalde a acusação. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.