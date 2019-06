Países pedem divisão justa de imigrantes

Líderes de países do sul da Europa defenderam na sexta-feira, 14, em uma reunião em Malta uma distribuição justa dos imigrantes que chegam pelo Mediterrâneo.



Os líderes de Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha declararam que a União Europeia deve "garantir a aplicação efetiva do princípio de solidariedade e divisão justa da carga entre os Estados-membros' do bloco europeu. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.