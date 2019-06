Apenas 9% do dinheiro prometido para a reconstrução da Notre-Dame foi entregue

Dois meses após o incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame de Paris, apenas 9% dos € 850 milhões prometidos para sua restauração foram repassados, embora as autoridades esperem que o montante seja alcançado.



O incêndio que destruiu o telhado da catedral em 15 de abril provocou uma onda de solidariedade na França, com a multiplicação de promessas de doações - de pessoas físicas e jurídicas, como a gigante LVMH e a Kering. Mas, até agora, apenas € 80 milhões foram arrecadados e esse valor é composto principalmente por pequenas doações de indivíduos.



Fontes do Ministério da Cultura disseram que as grandes empresas pediram para saber como os valores serão investidos. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.