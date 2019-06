Comunicado do Business Wire :Mattel, Inc.

A Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) anunciou hoje o lançamento do Hot Wheels id, a evolução da marca adorada com que gerações de crianças já brincaram para despertar seu espírito desafiador. Com um inovador jogo de veículos, o Hot Wheels id reúne experiência física e digital em um jogo misto com veículos inconfundíveis, um Race Portal inteligente, a Smart Track e uma central digital para que o jogador possa construir sua própria frota personalizada, avaliar seu desempenho e competir de um modo inédito. O Hot Wheels id está disponível a partir de 14 de junho exclusivamente no site Apple.com, em algumas lojas da Apple e na App Store.

Hot Wheels Race Portal? scans your Hot Wheels id vehicles into the app, tracks speed and counts laps via infrared sensors, and easily connects with your classic Hot Wheels track. (Photo: Business Wire)

Pela primeira vez na história, as crianças podem escanear e criar uma versão digital de seus carros do Hot Wheels id, desafiando-as a bater recordes nos mundos real e virtual. Com a capacidade extra de medir e cronometrar a velocidade, contar as voltas e medir a distância percorrida em pistas e cenários de jogo especialmente projetados, o Hot Wheels id amplifica por meio do jogo digital a experiência física com a qual as crianças já brincam há gerações.

O Hot Wheels id aumenta a linha do brinquedo mais vendido do mundo e coloca o jogo com veículos em um novo patamar. São algumas características da linha:

-- Os veículos superiores do Hot Wheels? id são equipados com tecnologia sem fio que armazena os dados de desempenho de cada um deles e lhes garante uma identificação única.

-- O Hot Wheels Race Portal? escaneia seus veículos do Hot Wheels id no aplicativo, rastreia a velocidade e conta as voltas dadas utilizando sensores de infravermelho e se conecta facilmente à sua pista clássica do Hot Wheels. O Race Portal inclui dois veículos exclusivos do Hot Wheels id.

-- O kit Smart Track® do Hot Wheels? id conta com um desenho de pista do Hot Wheels totalmente novo para aumentar a velocidade e deixar corridas, saltos e batidas ainda mais emocionantes, e tudo enquanto adiciona a distância total percorrida às estatísticas de seu veículo. A Smart Track inclui o mais rápido e poderoso acelerador que o Hot Wheels já produziu, além de dois veículos exclusivos do Hot Wheels id e o Hot Wheels Race Portal.

-- O aplicativo Hot Wheels? id possui sua garagem virtual de veículos do Hot Wheels id para coletar, correr, saltar, bater, subir de nível e competir, além de centenas de desafios e corridas digitais para manter a diversão a toda velocidade.

"O Hot Wheels começou a inovar o jogo com veículos há mais de 50 anos. Agora, estamos fazendo o mesmo com o Hot Wheels id", afirmou Chris Down, diretor de projeto da Mattel. "Ainda que o jogo digital não seja algo totalmente estranho à marca, esta é a primeira vez que nossos fãs poderão monitorar velocidades máximas, corridas vencidas e desafios cumpridos com o Hot Wheels id do mundo físico. Depois, eles vão poder coletar, gerenciar e correr usando os mesmos carros no mundo digital. Com essa revolucionária experiência de jogo misto, crianças de todas as idades vão enfrentar desafios como nunca tinham visto antes."

O preço de cada veículo do Hot Wheels id é US$ 6,99, do Hot Wheels id Race Portal é US$ 39,99 e do kit Smart Track do Hot Wheels id é US$ 179,99. Gratuito para jogar, o aplicativo Hot Wheels id pode ser baixado AQUI.

Como a Mattel dá máxima importância a seu compromisso com a segurança, o Hot Wheels id foi criado com padrões rigorosos que garantem privacidade, segurança física e on-line desde o projeto inicial. Para obter mais informações, acesse HotWheels.com/id.

Sobre a Mattel

A Mattel é uma importante empresa global de entretenimento infantil especializada no projeto e na produção de brinquedos e produtos de consumo de qualidade. Nós criamos produtos e experiências inovadores que inspiram, entretêm e desenvolvem as crianças por meio da brincadeira. Nós engajamos consumidores com nosso portfólio de franquias emblemáticas, entre elas, Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, além de outras marcas conhecidas das quais temos propriedade ou licença em parceria com empresas de entretenimento globais. Nossas ofertas incluem conteúdo para filme e televisão, jogos, músicas e eventos ao vivo. Atuamos em 40 localidades e vendemos produtos em mais de 150 países em colaboração com as maiores empresas de comércio e tecnologia do mundo. Desde sua fundação em 1945, a Mattel se orgulha de ser uma parceira confiável para a exploração das maravilhas da infância e a capacitação de crianças, possibilitando que elas atinjam seu pleno potencial. Visite-nos na internet em www.mattel.com.

*Fonte: The NPD Group/Retail Tracking Service/G12/Jan-Dec 2018/Total Toys/Units

MAT-W

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190614005531/pt/

RP da Mattel Michelle Chidoni michelle.chidoni@mattel.com (310) 252-3921

RP da Mattel Lisa Fujioka lisa.fujioka@mattel.com (310) 252-1006

