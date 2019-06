México deve aumentar a segurança em passagens de fronteira

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse, na manhã desta sexta-feira, que as autoridades do país irão apertar a segurança em 68 passagens de fronteira, nos quais atualmente os controles são considerados relaxados.



Já o Ministro de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmou que a Guarda Nacional será enviada na terça-feira, juntamente com 825 agentes de imigração e outros 200 funcionários do Secretaria de Bem-Estar do país. Ebrard também pediu ajuda à Organização das Nações Unidas e à comunidade internacional para controlar a imigração e para combater o tráfico humano.



O plano apresentado faz parte do recente acordo do México com os Estados Unidos para impedir o fluxo de migrantes da fronteira entre os países. Fonte: Associated Press.