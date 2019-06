Comunicado do Business Wire :SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD

Evento blockchain altamente aguardado na Ásia, o World Blockchain Forum Singapore e World Blockchain Award Asia será realizado de 22 a 23 de junho de 2019 no Marina Bay Sands, em Singapura. A conferência reunirá mais de 4.000 elites globais de governos, associações, agências reguladoras, instituições de investimento, partidos de projetos de blockchain, tecnologia financeira e mídia para discutir as tendências e inovações do setor, reconhecendo a parceria de pioneiros do setor e contribuindo para promover o desenvolvimento rápido e saudável do setor.

O World Blockchain Forum Singapore e World Blockchain Award Asia será coorganizado pela S BLOCK. Como uma plataforma de gerenciamento de ativos digitais em rápido crescimento, a S BLOCK foi desenvolvida para o setor de blockchain. Essa plataforma de rápido crescimento tem como objetivo atender o ecossistema financeiro digital e se pretende que esteja comercializada até o final de 2019. O slogan da S BLOCK é "liberar seu ativo digital". A plataforma também fornece aos investidores acesso a criptomoedas convencionais, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), bem como criptocorrências de nicho, para melhor democratização do acesso ao mercado para os investidores. Com uma excelente cultura corporativa e experiência técnica de ponta, a S BLOCK está prestes a se tornar líder de mercado no setor de blockchain.

O WBF Singapore irá agregar instituições de topo como EY, PwC, R3, Lenovo, Huawei, Dubai Blockchain Centre, entre outras, para compartilhar suas opiniões e projetos para o público em geral. Trending topics como RegTech, Compliance e Emerging Technologies serão discutidos em detalhes. Nossos palestrantes eminentes compartilharão ideias exclusivas sobre políticas multinacionais e benefícios do blockchain, compartilhando as últimas tendências e prevendo o futuro do blockchain. O WBF Singapore reúne todos os praticantes e entusiastas de blockchain para participar do evento. Estamos nos antecipando e agregando as principais mentes da Ásia, para analisar blockchain através de ideias inovadoras, tecnologias de ponta e análise de precisão.

Várias celebridades e especialistas do setor se reunirão para discutir as últimas tendências do setor, apresentar projetos inovadores, prospectos do setor de pesquisa e distribuição global completa no mapa econômico mundial criptografado. A presença da S BLOCK no fórum está sendo altamente aguardada pelos participantes. Com a tecnologia de blockchain ganhando gradualmente o reconhecimento geral e o ajuste de baixo nível a longo prazo do mercado de criptomoedas, a S BLOCK continuará alavancando os pontos fortes para mais facilidades dentro e fora do setor. A S Block continuará a trabalhar arduamente com a melhor equipe fundadora, excelente cultura corporativa e experiência técnica de ponta.

