Mais um candidato joga toalha na briga pela sucessão de Theresa May

Com a desistência do secretário britânico da Saúde, Matt Hancock, caiu para seis o número de candidatos na disputa para substituir Theresa May, lugar vago desde que a então primeira-ministra deixou a liderança do Partido Conservador.

Contrário a um Brexit sem acordo, este político de 40 anos abandonou a disputa nesta sexta-feira (14), alegando não estar em condições de ganhar, após o primeiro turno das eleições realizado ontem.

O ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson liderou a votação secreta dos deputados conservadores com uma esmagadora maioria. Obteve 114 dos 313 votos.

Boris defende que o Reino Unido deve deixar a União Europeia (UE) em 31 de outubro "com, ou sem, acordo".

Dos sete que passaram para o segundo turno a ser disputado na próxima terça-feira, Hancock ficou em um distante sexto lugar. Na semana que vem, devem ser eliminados todos os candidatos com menos de 33 votos.

A operação voltará a se repetir na quarta e na quinta-feiras, até que restem apenas dois nomes. Ambos serão, então, submetidos à votação dos 160.000 membros do partido entre meados e final de julho.

Se Johnson não perder votos na semana que vem, já terá garantido sua vaga entre os dois finalistas.

Ele recebeu duras críticas de outros candidatos por ser o único a não participar de um debate que será transmitido pelo canal privado Channel 4 neste domingo.

O ex-ministro anunciou, porém, que estará no debate de terça, promovido pela emissora pública BBC.