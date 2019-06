As vendas no setor de varejo subiram em maio, nos Estados Unidos, ainda que essa alta de 0,5% tenha sido um pouco inferior do que o previsto (0,7%) - anunciou o Departamento americano do Comércio nesta sexta-feira (14).

O índice de vendas no varejo e em restaurantes alcançou 519 bilhões de dólares, dando sequência a uma sólida alta de meio ponto percentual em abril, de acordo com dados corrigidos de variações sazonais.