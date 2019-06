UE detectou atividade de desinformação por 'fontes russas' nas eleições europeias

As autoridades europeias detectaram uma "contínua e sustentada atividade de desinformação da parte de fontes russas" durante as eleições europeias, com o objetivo de influenciar os eleitores e desestimular sua participação, de acordo com um relatório divulgado nesta sexta-feira pela Comissão Europeia.

Bruxelas havia soado o alarme no período que antecedeu as eleições no final de maio, com algumas autoridades identificando claramente Moscou como um potencial condutor de campanhas de "notícias falsas".

Os Estados membros foram convocados a coordenar sua vigilância e houve forte pressão nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter.

