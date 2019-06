Arábia Saudita intercepta drones de rebeldes iemenitas em ataque a aeroporto

A Arábia Saudita interceptou nesta sexta-feira cinco drones dos rebeldes iemenitas, em um segundo ataque em dois dias contra o aeroporto de Abha, no sudoeste do país, anunciou a coalizão militar liderada por Riad.

"A defesa antiaérea real saudita e a força aérea interceptaram com sucesso e destruíram cinco drones lançados pelas milícias huthis contra o Aeroporto Internacional de Abha e Khalmis Mushait", informou a coalizão por meio da agência oficial saudita SPA.

O aeroporto continuou funcionando normalmente e nenhum voo foi cancelado, destacou o comunicado.

Na quarta-feira, 26 civis - de diversas nacionalidades - ficaram feridos em um ataque dos rebeldes iemenitas contra o mesmo aeroporto Abha, atingido por um míssil de cruzeiro.

O míssil atravessou o teto do setor de desembarque e o tráfego aéreo foi interrompido durante várias horas.

Os rebeldes iemenitas intensificaram nas últimas semanas os ataques contra o reino saudita vizinho, que desde 2015 lidera no Iêmen uma coalizão que apoia o governo.

As forças pró-governo, apoiadas por Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, combatem no Iêmen os rebeldes huthis, aliado do Irã, que controlam boa parte do norte e do oeste do país, assim como a capital, Sanaa.

O conflito já matou dezenas de milhares de pessoas, incluindo muitos civis, segundo organizações humanitárias.

A guerra também deixou 3,3 milhões de deslocados e 24,1 milhões de iemenitas - mais de um terço da população - precisam de assistência, segundo a ONU.