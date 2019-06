Suposto autor dos ataques em Christchurch se declara inocente

O extremista australiano Brenton Tarrant, acusado de matar 51 pessoas em março passado em duas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, se declarou inocente, informou seu advogado nesta sexta-feira.

Em uma transmissão audiovisual a partir da prisão de segurança máxima de Auckland para o tribunal de Christchurch, o advogado Shane Tait afirmou que seu cliente se declara "inocente de todas as acusações".

Durante a transmissão, Tarrant ficou sentado em silêncio ao lado do advogado.

Brenton Tarrant, que se define como um supremacista branco, é acusado de 51 homicídios, 40 tentativas de homicídios e por ação terrorista.

No dia 15 de março, Brenton Tarrant, 28 anos, atirou contra fiéis durante a oração de sexta-feira em duas mesquitas de Christchurch, na ilha sul da Nova Zelândia, no pior massacre da história moderna do país.

Durante a audiência, foi informado que os exames realizados na prisão constataram que Tarrant é mentalmente apto para ser julgado.

Ao menos 80 sobreviventes do massacre e familiares das vítimas assistiram a audiência e puderam ver Tarrant sorrindo ironicamente em vários momentos da transmissão.

O juiz Cameron Mander fixou a data de abertura do julgamento para 4 de maio de 2020. O advogado Shane Tait avalia que o julgamento deve durar cerca de seis semanas.