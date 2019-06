Trump diz que é cedo para se pensar em acordo com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira que é cedo para "sequer pensar" na possibilidade de negociar com o Irã, após a visita do premier japonês, Shinzo Abe, a Teerã.

"Pessoalmente sinto que é muito cedo para sequer pensar em obter um acordo. Eles não estão prontos e nós também não", tuitou o presidente, que elogiou a visita de Abe.

Logo após o tuíte de Trump, o secretário americano de Estado, Mike Pompeo, responsabilizou o Irã pelos ataques a dois navios petroleiros, nesta quinta-feira, no Golfo de Omã.

"A avaliação dos Estados Unidos é que a República Islâmica do Irã é responsável pelos ataques", disse Pompeo aos jornalistas.

O secretário de Estado citou os serviços de "inteligência, as armas utilizadas, o nível de experiência necessário para a execução da operação, os recentes ataques iranianos similares contra o transporte marítimo" e o fato de nenhum grupo aliado do Irã que opera na área "ter os recursos e a capacidade para atuar com tal grau de sofisticação".

Pompeo destacou que Washington ainda quer que Teerã regresse à mesa de negociações "quando chegar o momento".

O tuíte de Trump se referia ao encontro em Teerã entre Shinzo Abe e o guia supremo iraniano, Ali Khamenei, que rejeitou qualquer possibilidade de dialogar com o presidente americano.

"Não considero Trump uma pessoa digna para se trocar mensagens", disse Khamenei a Abe, primeiro chefe de governo japonês a visitar o Irã para se encontrar com o líder da República Islâmica desde 1978.

"Não tenho uma resposta para ele e não vou responder", declarou Khamenei.