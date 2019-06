Curdos sírios devolvem à Bélgica seis órfãos de extremistas

As autoridades curdas do nordeste da Síria entregaram nesta quinta-feira (13) ao governo da Bélgica seis crianças órfãs belgas de famílias pertencentes ao grupo Estado Islâmico (EI), segundo um alto funcionário.

"Seis órfãos foram entregues a uma delegação do ministério belga das Relações Exteriores", explicou um porta-voz curdo, Kamal Akef, à AFP.

"As crianças e a delegação belga chegaram ao seu país", acrescentou.

O governo belga também havia dado esta cifra.

Previamente, através do Twitter, o máximo encarregado de Assuntos Exteriores curdo, Abdulkarim Omar, havia afirmado que os menores repatriados seriam cinco.

A Bélgica é um dos países europeus que enfrenta o dilema do que fazer com seus cidadãos capturados na Síria após a derrota do grupo Estado Islâmico.

Alguns são reticentes a aceitar combatentes extremistas capturados, mas os casos de crianças e mulheres não combatentes demonstrou ser mais complicado para as autoridades ocidentais.