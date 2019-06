Comunicado do Business Wire :Consumer Technology Association

CES Asia 2019 foi concluída hoje, destacando as tecnologias transformadoras que irão revolucionar o mercado asiático e aprimorar vidas no mundo inteiro. Com o seu maior andar de exposição até o momento - um aumento de mais de 14% em relação a 2018 - a CES Asia 2019 se consolidou como o evento de tecnologia mais influente da Ásia e o local para se experimentar este ritmo acelerado de inovação no mercado asiático.

"Na CES Asia 2019, vimos uma convergência de setores da indústria", disse Gary Shapiro, presidente e diretor executivo, CTA. "Desde líderes globais de tecnologia até visionários da moda, viagens e turismo, está claro que a inovação tecnológica para o mercado asiático está acelerando a uma velocidade alucinante e incentivando novas parcerias e crescimento em escala global."

Uma exposição curada que está agora em seu quinto ano, a CES Asia 2019 apresentou mais de 550 empresas expositoras em todo o ecossistema de tecnologia, incluindo 115 startups de sete países. O Japão, a Coreia e os Estados Unidos mais que duplicaram, ano a ano, a presença de expositores na CES Asia 2019. Houve também uma forte representação de mais de 24 empresas suíças no evento.

"A CES Asia 2019 foi um evento muito bem-sucedido para a Nu Skin Enterprises. Este é o nosso primeiro esforço para apresentar a nossa tecnologia agrícola de ambiente controlado automatizado ao mundo", disse Brent Petersen, marketing e comunicações, Nu Skin Enterprises. "A Ásia é um mercado muito importante para a Nu Skin, por isso, com base no tremendo sucesso e interesse em nossos produtos durante a exposição, decidimos dobrar o espaço de exibição para a CES Asia 2020."

O programa de conferências da CES Asia contou com três dias cheios de sessões, com mais de 150 executivos de marcas globais, incluindo a APTIV, IBM China, Mobvoi, Deloitte, WeRide e SAP. As sessões cobriram vários tópicos, incluindo a mobilidade inteligente, o aprendizado de máquina, a saúde digital, o blockchain e a sustentabilidade. Veja o cronograma completo de conferências aqui.

"A BoCo está transformando o futuro", disse o Dr. Zhou Xinhong, diretor executivo da BoCo. "A CES Asia nos proporcionou a plataforma certa para a apresentação de nossa missão - usar a tecnologia avançada de condução óssea para construir uma melhor relação entre as pessoas e o som."

Palestras da CES Ásia(clique aqui para ver uma recapitulação do primeiro dia de palestras)

Os visionários da indústria participaram da palestra de abertura da CES Asia para discutir o futuro da inovação e tendências que irão redefinir o setor. Dr. Chang Huang, cofundador e vice-presidente da Horizon Robotics, divulgou os avanços em computação de ponta e a estratégia da empresa para futuras aplicações de IA. O Dr. Huang apresentou os recursos conjuntos de otimização e flexíveis do algoritmo, chip e compilador da Horizon.

Durante a sua palestra no dia 12 de junho, Nobu Ide, presidente e diretor executivo da Wacom, revelou a visão da empresa para o futuro da tinta digital. Ide apresentou soluções inovadoras em Extended Reality (XR, realidade estendida) que possibilita o desenho XR em ambientes abertos e 3D. Ele também destacou a importância das parcerias para a capacitação dos designers com a liberdade criativa, incluindo vários que tiveram com a Gravity Sketch, Magic Leap, Staedtler, BIC, Leapie e iFLYTEK.

Michelle Toh, editora de multiplataforma da CNN, moderou um painel de discussão com foco na inovação tecnológica em viagens e turismo. Wong Hong, presidente da Delta Air Lines na Grande China e Singapura, destacou a responsabilidade de prever futuras revoluções tecnológicas para atender às crescentes necessidades dos clientes. Helen Huang, presidente da MSC Cruises na Grande China, discutiu como a IoT e a IA possibilitam amplas oportunidades de conectividade e personalização, permitindo às empresas otimizar os serviços e experiências dos clientes.

Sessões de conferências CES Asia

Ontem, o painel Tech4Good analisou a capacidade da tecnologia de solucionar desafios globais. O painel foi apresentado pela Citypreneurs, uma plataforma apoiada pela ONU para a inovação orientada para o impacto, e explorou empreendimentos sustentáveis e tecnologias de fronteira destinadas a alcançar a sustentabilidade através de parcerias a nível de cidade.

O painel Power of Diversity, Innovation and Sustainability (Poder da Diversidade, Inovação e Sustentabilidade), apresentado por Ladies Who Tech, mostrou o papel emergente da China como centro de inovação. O painel contou com especialistas e visionários que exploraram o poder que a convergência de diversidade, inovação e sustentabilidade tem para tornar o mundo um lugar melhor.

Anúncios de expositores da CES Asia

Os expositores divulgaram produtos e anunciaram parcerias durante os 22 eventos de mídia durante todo a exposição (clique aqui para ver os anúncios do primeiro dia). Os principais anúncios de produtos das conferências de novidades dos expositores incluíram:

-- HiScene - Apresentou os óculos inteligentes HiAR G200 de RA

-- Ningbo Sogen Electronics Technology Co., Ltd. - Lançou o seu mais recente fone de ouvido Bluetooth de condução óssea BH03 com um design de titânio envolvente para serem mais leves e confortáveis de usar, proporcionando aos consumidores uma experiência extraordinária.

Programas de prêmios da CES Asia

A CES Asia contou com vários programas de premiação que homenageiam produtos e tecnologias inovadores. O prêmio Best of CES Asia Awards, apresentado pela ZOL, reconheceu inovações revolucionárias em todas as categorias de produtos, incluindo IA, tecnologia de veículos e startups, com a Hisense levando para casa o maior prêmio com sua 4K Laser Television 100L7. Clique aqui para ver a lista completa de ganhadores.

A CES Asia 2019 permaneceu forte em todas as medidas, com uma análise preliminar indicando mais de 40 mil participantes, incluindo mais de 1.400 membros da mídia global. A CES Asia é um dos eventos de tecnologia que mais cresce na Ásia, reunindo todo o ecossistema de tecnologia para desenvolver marcas, criar parcerias e celebrar o que há de melhor em tecnologia do consumidor na Ásia. Para as últimas notícias, fotos, b-roll e mais, visite CESAsia.com. A CES Asia retornará a Xangai em 10 a 12 de junho de 2020.

Sobre a CES Asia:

De propriedade e produzida pela International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e coproduzida pela Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex), a CES Asia é o principal evento para a indústria de tecnologia do consumidor que apresenta toda a dimensão da cadeia de valor da inovação no mercado asiático. As principais empresas globais vêm a este novo evento para crescer e reforçar suas marcas ao expor os mais recentes produtos e tecnologias para executivos do setor de tecnologia do consumidor, compradores estrangeiros e mídia internacional. Os participantes têm acesso exclusivo a algumas das maiores marcas da China e do mundo inteiro, enquanto comemoram a inovação que define o setor de tecnologia do consumidor.

Sobre a International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e CTA:

A International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. é uma empresa de propriedade totalmente estrangeira da Consumer Technology Association (CTA), uma associação comercial que representa os US$ 398 bilhões da indústria de tecnologia do consumidor americana e que oferece suporte a mais de 15 milhões de empregos nos EUA. Mais de 2.200 empresas - 80% são pequenas empresas e startups; outras estão entre as mais conhecidas marcas do mundo - desfrutam dos benefícios de ser membros da CTA, incluindo advocacia política, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção industrial, desenvolvimento de normas, assim como a promoção de negócios e relacionamentos estratégicos. A CTA também possui e produz a CES® - o local de encontro do mundo para todos que prosperam no negócio de tecnologias do consumidor. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços industriais da CTA.

Sobre a Shanghai Intex:

Considerada independente em julho de 2016, a Shanghai Intex Exhibition (Co., Ltd.) foi originalmente fundada em 1995 como a empresa pioneira de organização de exposições da Intex Shanghai, o primeiro negócio de joint venture de gestão de locais de eventos em Xangai. A Shanghai Intex é supervisionada conjuntamente pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) de Xangai e pela PNO Exhibitions, oferecendo a combinação perfeita de recursos nacionais e internacionais. Nos últimos 20 anos, a Shanghai Intex organizou mais de 100 feiras e mais de 1.000 conferências, com uma soma total de espaço de exposições que excedem a 2 milhões de metros quadrados. A Shanghai Intex apresenta uma série de exposições de renome internacional, que abrangem a indústria da música, saúde, estilo de vida, fabricação avançada, transporte público, floricultura, eletrônicos de consumo, tecnologia e muito mais.

