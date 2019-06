Petróleo fecha em alta após ataques a navios cisterna

O petróleo subiu nessa quinta-feira após os ataques a dois navios cisterna no golfo Omã que reavivaram o medo de um conflito nessa região crucial para o mercado.

Em Nova York, o WTI para entrega em julho subiu 1,14 dólares e fechou em 52,28 enquanto que no mercado de Londres o Brent para agosto subiu 1,33 dólares (2,2%) e pouco antes do fechamento estava em 61,30.

O ataque no golfo, de origem ainda indeterminada é o segundo deste tipo em poucas semanas nessa área estratégica e coincide com as tensões crescentes entre Irã e Estados Unidos, que já acusou Teerã de ser responsável pelos primeiros incidentes, ocorridos em maio.