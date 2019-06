Atentado no leste do Afeganistão deixa ao menos onze mortos

Um atentado contra um posto de controle policial na entrada da cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, deixou ao menos onze mortos nesta quinta-feira (13), segundo um novo balanço das autoridades.

O braço afegão do grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado cometido por um terrorista suicida que estava a pé e detonou os explosivos que levava consigo, segundo Ataullah Khogyani, porta-voz do governador da província de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad.

O chefe-adjunto do hospital da província, Shoaib Sahak, informou à AFP que "11 pessoas morreram e 13 ficaram feridas".

Em um balanço anterior, Khogyani disse que haviam morrido "quatro policiais e cinco civis", entre eles uma criança. Doze pessoas ficaram feridas, entre elas três policiais e três crianças, acrescentou.

No mês passado, três explosões consecutivas no centro da cidade de Jalalabad mataram três pessoas e deixaram 20 feridos.

Uns 3.804 civis, entre eles 900 crianças, morreram e 7.189 ficaram feridos em ataques no Afeganistão em 2018, no ano mais sangrento para os civis no país.