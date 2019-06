Domicílio francês de Carlos Ghosn é vasculhado pela polícia

A polícia francesa fez uma operação de busca nesta quinta-feira (13) no domicílio francês do ex-presidente da Renault, Carlos Ghosn, como parte da investigação centrada no financiamento de seu casamento no castelo de Versalles, informou a procuradoria de Nanterre, nos arredores de Paris.

Os policiais do escritório central para a luta contra a corrupção e delitos financeiros e fiscais (Oclciff) foram para o endereço localizado em Etang-la-Ville, no oeste de Paris, no âmbito da investigação preliminar aberta após uma denúncia da Renault no início de fevereiro, segundo a mesma fonte.

Preso em novembro em Tóquio, depois de uma investigação interna da fabricante japonesa Nissan, o magnata do automóvel tem quatro acusações contra ele no Japão, duas por abuso de confiança agravado, e duas por ocultar dinheiro em ações.

Ghosn está em prisão domiciliar na capital japonesa, aguardando julgamento.

A promotoria de Nanterre abriu uma investigação sobre o financiamento de seu suntuoso casamento em Versalhes, que ocorreu em outubro de 2016.

Ghosn teria alugado o castelo e o Grand Trianon (no mesmo local) para organizar seu casamento, a um custo de 50.000 euros, em troca de uma convenção de patrocínio assinada entre os gerentes públicos do castelo e o fabricante de automóveis francês.