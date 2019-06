Comunicado do Business Wire :BioCell Technology, LLC

A BioCell Technology, LLC, fornecedora de ingrediente alimentar de marca, anunciou hoje a apresentação de Os efeitos do envelhecimento da pele associados com o uso do BioCell Collagen® em mulheres adultas saudáveis: um estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Esses resultados foram apresentados em uma sessão de pôster da Nutrition 2019 na American Society for Nutrition (ASN) no dia 9 de junho de 2019 e está disponível em http://bit.ly/2WzhODi. O pôster será publicado como parte de processos da Nutrition 2019 pela ASN. O artigo do estudo será publicado nas versões on-line e impressa do periódico de avaliação de especialistas Alternative Therapies in Health and Medicine (ATHM).

O objetivo do estudo foi determinar se houve uma correlação entre os efeitos do suplemento alimentar BioCell Collagen® com mudanças associadas com o envelhecimento da pele. O estudo foi um ensaio clínico duplo cego, controlado por placebo, que envolveu 128 mulheres e teve a duração de 12 semanas. As participantes foram atribuídas aleatoriamente a uma intervenção ou um placebo. A intervenção consistiu na administração oral duas vezes ao dia de 500 mg de BioCell Collagen®, um novo ingrediente de dieta feito do extrato de cartilagem do esterno da galinha hidrolizado composto de uma matriz que ocorre naturalmente de peptídeos de colágeno tipo II (?300 mg), sulfato de condroitina (?100 mg) e ácido hialurônico (?50 mg).

Para as 113 participantes que concluíram o estudo, a suplementação com o BioCell Collagen® em comparação com um placebo resultou em:

-- Redução significativa de linhas e rugas faciais (P = 0,019) e linhas e rugas em volta dos olhos (P = 0,05).

-- Aumento da elasticidade da pele (P = 0,008) e conteúdo de colágeno cutâneo (P < 0,001) por 12%.

-- Indicadores melhorados associados com uma aparência mais jovem na pele com base na gradação visual e largura da ruga (P = 0,046).

-- Diminuição do ressecamento da pele e eritema.

-- Não houve diferença entre o suplemento e o placebo para o conteúdo ou a retenção de água na superfície da pele. O suplemento foi bem tolerado, com nenhum relato de reações adversas.

"Estamos bastante entusiasmados por publicar as descobertas de nosso maior estudo até este momento, que apoia ainda mais a eficácia de nosso ingrediente alimentar principal, o BioCell Collagen®. Estudos clínicos em humanos continuam sendo o padrão ouro para comprovar solicitações de suplementos alimentares, e nós nos orgulhamos por nossos parceiros licenciados poderem tirar proveito", comentou Suhail Ishaq, presidente da BioCell Technology.

O estudo mais recente valida um estudo piloto anterior que demonstrou resultados similares - Schwartz SR, Park J. Ingestão do BioCell Collagen®, um novo extrato de cartilagem do esterno da galinha hidrolizado; melhorou a microcirculação do sangue e reduziu os sinais de envelhecimento da face. Clin Interven Aging. 2012; 7: 267-273.

"Um exemplo impressionante de como uma série de estudos, fundamentados por um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, apoia a declaração 'beleza vem de dentro' em mulheres saudáveis. Ainda mais impressionante foi que os resultados permaneceram estatisticamente significativos até mesmo após uma análise de intenção de tratamento ter sido realizada, o que incluiu as poucas participantes que deixaram o estudo. Tal análise é vista apenas em cerca de 15% a 20% de estudos clínicos randomizados, cegos, controlados por placebo e publicados em importantes periódicos de medicina", afirmou Alexander Schauss, PhD, FACN, CFS, diretor sênior de pesquisa da AIBMR Life Sciences e o autor correspondente.

"É importante que a indústria de suplementos conduza pesquisa no ápice da boa ciência e que inclua um estudo duplo cego, populado adequadamente como este", disse Stephen Schwartz, presidente e diretor executivo da International Research Services, Inc.

Sobre o BioCell Collagen®

O BioCell Collagen® é um ingrediente alimentar de marca e testado clinicamente que promove articulações ativas, pele com aparência jovem e tecidos conjuntivos saudáveis. O BioCell Collagen® contém uma composição patenteada de colágeno hidrolizado que ocorre naturalmente de peptídeos de colágeno tipo II, sulfato de condroitina e ácido hialurônico em uma matriz altamente absorvível que tem sido o tema de inúmeros ensaios clínicos com humanos, incluindo ensaios sobre segurança, eficácia e biodisponibilidade. O BioCell Collagen® obtém o status GRAS (geralmente reconhecido como seguro) auto-homologado. O BioCell Collagen® é não GMO (organismo geneticamente modificado) e não contém glúten, soja, frutos do mar, peixe, ovos, leite, amendoim ou açúcar. O BioCell Collagen® é produzido exclusivamente nos EUA e na Europa. Para obter mais informações, acesse www.BioCellCollagen.com.

Sobre a BioCell Technology, LLC

A BioCell Technology é uma empresa de pesquisa, desenvolvimento de produto, marca e de marketing que produz ingredientes inovadores e fundamentados na ciência com aplicações em suplementos alimentares, alimentos funcionais e cosméticos. A empresa licencia seus ingredientes de marca para empresas líderes de produtos embalados ao consumidor para uso em seus produtos acabados. Para saber mais, acesse www.BioCellTechnology.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190613005620/pt/

Suhail Ishaq Presidente da BioCell Technology, LLC 714-632-1231

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.