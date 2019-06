Wall Street abre em alta estimulada por salto dos preços do petróleo

Wall Street abriu em alta, nesta quinta-feira (13), impulsionada por um salto nos preços do petróleo, após um ataque de origem desconhecida a navios-tanque no golfo de Omã: o Dow Jones ganhava 0,18%, e o Nasdaq, 0,38%.

Depois de várias sessões de forte alta, a Bolsa de Nova York fechou com leve queda na véspera, quando os investidores se mostraram preocupados com temas ligados ao comércio e a decisões do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano).

No encerramento da sessão de quarta-feira, o Dow Jones perdeu 0,17%, e o Nasdaq, 0,38%.