Comunicado do Business Wire :GSMA

A duas semanas do MWC19 Xangai, a GSMA anunciou hoje uma série de experiências 5G que estarão presentes no evento, incluindo uma experiência imersiva de esportes, artes cênicas e cultura aberta a todos os participantes; Salas de exposições conectadas com 5G e cirurgia teleorientada com 5G. Também foram anunciados palestrantes adicionais, novos programas de parceiros, visitas temáticas e outras novidades.

"Este promete ser o MWC Xangai mais empolgante, uma vez que o 5G já é uma realidade. Sob o tema 'Conectividade Inteligente', o 5G será proeminente em todo o MWC19 Xangai e será emocionante ver um pouco desse novo mundo", disse John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "Juntamente com os programas favoritos do evento, como a Innovation City e o 4YFN, os participantes poderão experimentar o impacto da Conectividade Inteligente em primeira mão, durante toda a conferência e exposição e nos muitos programas e eventos que serão realizados. Mal podemos esperar para aproveitar as muitas novas experiências incríveis no MWC19 Xangai."

China Mobile oferecerá experiências imersivas 5G

A China Mobile demonstrará uma série de experiências 5G interativas no Hall E6 do Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai (SNIEC) e oferecerá uma conectividade 5G de ultra-alta definição para todos os participantes do evento, através de esportes, artes cênicas e cultura. Os participantes poderão explorar atividades como a dança tradicional chinesa e a caligrafia em um teatro 8K em ultra-HD em grande escala; desfrutar de uma viagem interestelar no "Innovation Plane" e entrar em uma arena de esportes de realidade virtual e experimentar um campo de treinamento holográfico de basquete e muito mais. A China Mobile é a parceira do evento "Diamond" no MWC19 Xangai. Para mais informações sobre a exposição de experiências imersivas 5G da China Mobile, acesse: www.mwcshanghai.com/experiences/5g-immersion-experience-exhibition/.

Conectividade 5G cobre todos os sete pavilhões de exposição

Todas as sete salas de exposição do MWC19 Xangai serão cobertas por redes 5G, apoiadas pelos três principais operadores chineses e seus parceiros. Vários expositores realizarão demonstrações e atividades habilitadas para o 5G no evento, incluindo AsiaInfo, Ericsson, Gosuncn, H3C, Huawei, Lenovo, Qualcomm, Rohde & Schwarz, Si-Tech, Spirent, Viavi, entre outros. Para mais informações sobre os expositores e atividades 5G, acesse: www.mwcshanghai.com/about/get-involved/5g/.

Cirurgia teleorientada com 5G em Xangai

Um exemplo ao vivo de cirurgia teleorientada com 5G será realizado através de uma conexão 5G suportada pela China Mobile durante o MWC19 Xangai. A cirurgia será realizada durante a 5G Summit na sexta-feira, 28 de junho, no SNIEC. O Dr. Antonio de Lacy, chefe do Serviço de Cirurgia Gastrointestinal do Hospital Clinic de Barcelona, fornecerá orientação ao vivo do auditório do SNIEC para a sala de cirurgia do Shanghai East Hospital, com o consentimento total do paciente. Especialistas da indústria, incluindo Rodrigo Menchaca, CEO da Advances in Surgery (AIS) e altos executivos da Deloitte, Intel, New H3C, Syniverse, entre outros, são os palestrantes da cúpula. Para mais informações sobre o 5G Summit, acesse: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/conference-overview/.

Outros palestrantes confirmados

A GSMA anunciou os palestrantes principais confirmados no evento, incluindo:

-- Sophie Eom, cofundadora e CEO da Adriel

-- Ke Ruiwen, presidente e CEO da China Telecom

-- Li Guohua, presidente da China Unicom

-- Frank Meng, presidente da Qualcomm China

-- Mathew Oommen, presidente da Reliance Jio

-- Irfan Wahab Khan, chefe da Ásia Emergente e CEO da Telenor Pakistan

-- Dan Zhuang, diretor executivo e presidente da YOFC

Para mais informações sobre a conferência, incluindo agenda e palestrantes, acesse: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/.

Anunciados os finalistas do 4YFN Shanghai Awards 2019

O 4 Years from Now (4YFN), uma das plataformas de eventos startup mais influentes do mundo, anuncia os finalistas do 4YFN Shanghai Awards 2019, entre os quais estão a AMBEENT, BroadBit Batteries, ClareKnows, RefundMe e YouBeWon. Os finalistas se apresentarão ao vivo no palco diante de um painel de jurados que nomeará o vencedor no dia 28 de junho, às 14h, no Palco 4YFN no Hall E7 - SNIEC.

Uma nova atividade de networking, chamada "Landing in China", será hospedada na Discovery Area do 4YFN em 27 de junho para ajudar as startups estrangeiras a construir relacionamentos com incubadoras, aceleradores e plataformas governamentais que são vitais para ter sucesso ao fazer negócios na China. Para mais notícias e atividades sobre o 4YFN, acesse: www.4yfn.com/shanghai/.

Connected China destaca as tecnologias mais rentáveis da IoT móvel

Localizada no Hall E7 no 4YFN, a Connected China destacará três mercados verticais importantes da IoT: indústria inteligente, cidades inteligentes e casa inteligente. As operadoras chinesas e empresas do setor, incluindo Ericsson e Huawei, farão parcerias com desenvolvedores e startups inovadores para demonstrar uma série de soluções da IoT de baixo custo, que vão desde fechaduras de porta, diagnóstico de cuidado facial, rastreamento de animais de estimação, detecção de gás até alarmes de incêndio e muito mais. Para mais informações sobre a Connected China, acesse: www.gsma.com/iot/connected-china-at-mwc19-shanghai/.

Women4Tech expande programa de atividades

O programa Women4Tech está de volta a Xangai com um conjunto ampliado de atividades e eventos destinados a abordar e reduzir as disparidades entre os gêneros no setor de telefonia móvel. Um elemento central do programa é a Women4Tech Summit, com apresentações e painéis de discussão que exploram temas como igualdade de gênero e desenvolvimento de carreira; mentoring; mulheres na comunicação e mulheres como empreendedoras e inovadoras. A Ericsson está confirmada como patrocinadora principal na Women4Tech Summit e altos executivos da JPMorgan Chase Asia, KDDI, Lenovo, LinkedIn China, Mastercard, Unicef, Universidade de Hong Kong, entre outros, estão confirmados como palestrantes. Para mais informações sobre o Programa Women4Tech, acesse: www.mwcshanghai.com/experiences/gsma-women4tech/.

Novas parcerias anunciadas

O evento também contará com uma grande variedade de programas de parceiros com conteúdo dinâmico de líderes do ecossistema móvel. Os parceiros confirmados incluem 5GAA, CertusNet, China Information Communication Technologies Group (CICT), China Mobile, China Mobile Group Device, China Telecom, China Unicom Network, China United Network Communications, FiberHome Telecommunications Technology, Gosuncn, GTI, Huawei, Invest Baoan Shenzhen, New H3C, Ruijie Networks, Whale Cloud e ZTE. Além disso, o Departamento de Comércio do Município de Shenzhen, a Positive Technologies e a Skyworks Semiconductor realizarão Workshops de parceiros. Para mais detalhes sobre os Programas de parceiros e Workshops de parceiros, acesse: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/partner-programmes/.

A BBC, CCTV Business Channel do China Media Group, CNBC, Fortune, LinkedIn, The Wall Street Journal Barron's Group estão confirmados como parceiros de mídia oficial do MWC19 Xangai. Os parceiros de mídia estratégica incluem a C114, People's Posts and Telecommunications News e Tencent News. Para ver todos os parceiros de mídia do MWC19 Xangai, acesse: www.mwcshanghai.com/about/sponsors-partners/.

Visitas guiadas temáticas no MWC19 Xangai

O MWC Xangai voltará a oferecer aos participantes uma visita temática pela exposição no SNIEC. Liderado por especialistas do setor, o Topic Tours de 2019 inclui:

-- Tour 5G e NFV: conduzido por Michele Zarri, diretor técnico de Redes da GSMA

-- Tour de IA: conduzido por Geraint Evans, fundador e CEO da Ceiling Smashed

-- Tour de IoT: conduzido por Sylwia Kechiche, analista principal de IoT da GSMA Intelligence

-- Tour de Inovação Disruptiva: conduzido por Chen Yu, CEO da Mindmightly International Company Limited

Para mais informações sobre as visitas temáticas e inscrições, acesse: www.mwcshanghai.com/experiences/topic-tours/.

Inscreva-se e participe do MWC19 Xangai

As inscrições para participar do MWC19 Xangai já estão abertas. Para obter informações sobre os tipos de inscrição e participação, acesse: www.mwcshanghai.com/attend/register/.

Para mais informações sobre o MWC19 Xangai, incluindo como participar, expor ou patrocinar, acesse www.mwcshanghai.com. Acompanhe o desenrolar e as atualizações do MWC19 Xangai através de nossos canais nas mídias sociais - siga-nos no Twitter em @GSMA e use o hashtag #MWC19, informe-se pela nossa página no LinkedIn em www.linkedin.com/showcase/mwcshanghai/ e confira nosso Facebook em www.facebook.com/mwcshanghai. Se você estiver na China, pode nos seguir no Sina Weibo weibo.com/mwcshanghai ou buscar "GSMA_MWCS" no WeChat.

