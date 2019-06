Ao menos 50 mortos em massacres na República Democrática do Congo

Ao menos 50 pessoas morreram nos últimos dias em massacres cometidos na província de Ituri, nordeste da República Democrática do Congo, informou nesta quinta-feira à AFP o governo local.

"Até anteontem tínhamos o número de 50 (mortos). Mas sabemos que há outros caos", afirmou à AFP o governador da província, Bamanisa Saidi.

Outras fontes citam até 70 mortos.

A violência, iniciada na sexta-feira, aumentou a partir de segunda-feira e atingiu o território de Djugu.

Ituri foi cenário de um conflito entre as comunidades Hema e Lendu que deixou dezenas de milhares de mortos entre 1999 e 2003 nesta província rica em ouro, perto da fronteira com Uganda e Sudão do Sul.

As duas comunidades foram "vítimas" de recentes atos de violência", afirmou na quarta-feira o comandante adjunto da força da Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco), general Bernard Commins.

"Todas as comunidades estão de luto", declarou o líder comunitário em Hema, Pilo Molondro.