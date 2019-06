O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que considera muito suspeita a coincidência entre os "ataques" de quinta-feira a dois navios no mar de Omã e a visita a Teerã do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

"A palavra suspeito é pouco para descrever o que se deduz aparentemente destes ataques contra navios-tanque vinculados ao Japão ocorridos quando o primeiro-ministro (Abe) estava reunido com o guia supremo do Irã", escreveu Mohamad Javad Zarif no Twitter.