Aiatolá Khamenei tem reunião inédita com o primeiro-ministro do Japão

O aiatolá Ali Khamenei se reuniu nesta quinta-feira em Teerã com Shinzo Abe, o primeiro chefe de Governo japonês a ter um encontro com o guia supremo iraniano desde a revolução islâmica de 1979.

"Reunido com @AbeShinzo, o primeiro-ministro japonês", afirma uma mensagem publicada na conta oficial do Twitter do aiatolá Khamenei, acompanhada de uma foto de ambos.

O Japão é um aliado crucial dos Estados Unidos, país rival do Irã, e tradicionalmente tem boas relações com o governo de Teerã.

A visita de Abe acontece em um momento de tensão entre Irã e Estados Unidos.

Também preocupa o futuro do acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, depois que Washington abandonou unilateralmente o texto e, 2018.

Abe, que se reuniu na quarta-feira com o presidente iraniano Hassan Rohani, é o primeiro chefe de Governo japonês a visitar o Irã desde 1978.

"Ninguém quer uma guerra. O Japão quer ter um papel de destaque para reduzir a tensão", disse Abe na quarta-feira.

"A paz e a estabilidade no Oriente Médio são indispensáveis para a prosperidade, não apenas nesta região mas no mundo inteiro", completou.