Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em queda nesta quarta-feira com as perdas de companhias petroleiras, acompanhando o movimento de baixa dos preços do petróleo. Os bancos também sofreram com as preocupações sobre o crescimento econômico.

Analistas disseram que as tensões comerciais sino-americanas continuam pesando na confiança como demonstrou a nova queda do rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,17% a 26.004,83 unidades; o tecnológico Nasdaq caiu 0,38%, a 7.792,72 e o S&P; 500, 0,20%, a 2.879,84 unidades.

Entre 1 e 11 de junho, o S&P; 500 acumulou ganhos de 5%.

"O mercado está preocupado com o crescimento econômico dos Estados Unidos e a questão das tarifas", disse Quincy Krosby analista de mercados da Prudential Financial.