Comunicado do Business Wire :AM Best

AAM Bestafirmou o Rating de Força Financeira (FSR) A- (Excelente) e a Classificação (Rating) de Crédito de Longo Prazo do Emissor 'a-' da Junto Resseguros S.A. (Junto Re) e Junto Seguros S.A. (Junto Seg) (coletivamente, Junto). A perspectiva é estável para as Classificações de Crédito. Ambas as companhias são domiciliadas no Brasil.

As classificações de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da Junto, categorizada pela AM Best como mais forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa (ERM) apropriada. A Junto Re é classificada como uma resseguradora local no Brasil e opera principalmente como resseguradora cativa da Junto Seg, uma organização que subscreve seguro garantia de maneira direta por mais de vinte anos. A Junto Seg é a unidade operacional que faz interface direta com mercado primário no Grupo e é uma das principais em seguro garantia no Brasil. A Junto beneficia-se operacionalmente de seu acionista minoritário, The Travelers Companies, Inc. (participação de 49,5%). Esses benefícios incluem colaboração no gerenciamento de riscos corporativos (ERM), desenvolvimento de funcionários, retrocessão, gerenciamento de sinistros, desenvolvimento de negócios e outras funções operacionais. A Junto mantém baixa alavancagem de subscrição e indicadores de liquidez sólidos, com um programa abrangente de retrocessão que fornece capacidade adicional e reduz a exposição geral da empresa.

Parcialmente compensando estes fatores positivos de classificação há o risco de concentração da Junto como essencialmente um subscritor de seguro garantia em uma única linha de negócios, concentrada em um único país. Os planos futuros da Junto para mitigar esse risco incluem a expansão em linhas de negócios relacionadas e a diversificação geográfica em outros países da América Latina. Além disso, o mercado de (re) seguros no Brasil continua altamente competitivo, com (re) seguradoras domésticas e globais competindo por participação de mercado. Com a economia brasileira mostrando sinais erráticos enquanto o crescimento não é restabelecido, empresas buscam expandir internacionalmente enquanto mantêm um olho nas oportunidades de crescimento no mercado de seguros doméstico. O seguro garantia permanece como um dos segmentos que mais crescem no setor de (re) seguro no Brasil.

Fatores de classificação positivos incluem a execução bem-sucedida do plano de crescimento de longo prazo e da estratégia de diversificação, desempenho operacional consistente, em conjunto com a manutenção de capitalização robusta ajustada ao risco. Fatores de classificação negativos incluem deterioração dos resultados operacionais ou da capitalização ajustada ao risco, incapacidade de executar a estratégia de crescimento e diversificação, fraqueza contínua na economia brasileira ou um rebaixamento no nível do risco soberano brasileiro.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visiteapágina de atividade recente de Ratingda AM Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visiteComo Entender as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte oGuia de Mídia - Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.

A AM Best é uma agência de classificação global e provedora de informações com um foco exclusivo na indústria de seguros. Visitewww.ambest.compara mais informações.

Direitos Autorais © 2019 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005910/pt/

Guilherme Monteiro Simões Analista Financeiro Sênior +1 908 439 2200, ramal 5301 guy.simoes@ambest.com Scott Mangan Diretor Associado +1 908 439 2200, ramal 5593 scott.mangan@ambest.com Christopher Sharkey Gerente de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5159 christopher.sharkey@ambest.com Jim Peavy Diretor de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5644 james.peavy@ambest.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.