Comunicado do Business Wire :OKEx

OKEx, líder mundial em troca de criptomoedas, anunciou a cotação de seu token nativo, OKB, em outro líder em troca de criptomoedas, Bitfinex. A Bitfinex também cotará o USDK, que é um stablecoin codesenvolvido pela OKLink, uma empresa de tecnologia em blockchain, e a Prime Trust, uma empresa fiduciária registrada em Nevada, EUA (saiba mais). Os nove novos pares de negociação serão oficialmente abertos no Bitfinex às 10 h, em 13 de junho de 2019 (UTC), incluindo USDK/USD, BTC/USDK, ETH/USDK, USDT/USDK, EOS/USDK, OKB/USD, OKB/BTC, OKB/ETH e OKB/USDT.

Capacitando o ecossistema da OKEx, o OKB permite que os usuários da OKEx realizem várias tarefas, como configurar uma troca de parcerias da OKEx, liquidação de taxas de negociação e subscrição de novos tokens na plataforma de venda de tokens, OK Jumpstart. Com vários casos de uso, a OKB tem captado mais participação de mercado ao longo dos meses, segundo dados revelados no CoinMarketCap.

OKB, o token nativo da OKEx, está operando atualmente na Rede Ethereum (ERC20). Ainda este ano, será migrado para OKChain, o blockchain que a OKEx vem desenvolvendo, que agora, está no estágio final de testes.

"Nosso objetivo é promover uma nova economia com a tecnologia em blockchain. Para alcançar o desintermédio e a inclusão financeira, não trabalhamos como uma ilha isolada. Acreditamos que a chave para estimular o crescimento do mercado requer trabalho em equipe, que é a razão para unirmos forças com outros líderes da indústria a fim de estimular uma nova interação", disse Andy Cheung, Chefe de Operações da OKEx. "O OKB sendo cotado na Bitfinex é apenas o começo, e marca o reconhecimento de nosso token nativo e plataforma de nossos parcerias, sendo que continuaremos a explorar novas oportunidades em todos os tipos de cooperação com outros participantes do setor. Nunca descansaremos de cultivar um mercado de comércio justo e transparente, além disto, receberemos bem as parcerias com mentalidade semelhante para trabalhar em conjunto."

Sobre aOKEx

A OKEx é uma empresa com liderança mundial em troca de ativos digitais com sede em Malta, oferecendo serviços abrangentes de negociação de ativos digitais, incluindo negociação fiduciária para token, negociação pontual e negociação de derivativos para comerciantes a nível mundial com tecnologia em blockchain. Atualmente, a bolsa oferece mais de 400 pares de negociação em mercado de futuros e token, permitindo que os usuários otimizem suas estratégias.

