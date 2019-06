Trump diz que vai se reunir com Putin na cúpula do G20 no Japão

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (12) que vai se reunir no final do mês com seu colega russo, Vladimir Putin, em paralelo à cúpula do G20 no Japão.

"Vou me reunir com Putin no G20", confirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Hoje, Estados Unidos e Rússia divergem em vários assuntos da agenda internacional, em um amplo leque que vai da crise na Venezuela aos conflitos na Síria, passando pela Ucrânia.

O presidente também comentou as suspeitas geradas por seu encontro anterior com Putin, em meio à investigação pela ingerência de Moscou na campanha eleitoral dos Estados Unidos de 2016.

A última reunião bilateral formal entre ambos foi em Helsinque, em julho de 2018. Durante o encontro, os presidentes pediram a seus assessores de alto escalão para serem deixados sozinhos. A prática é bastante incomum na diplomacia.

"Acho que talvez seja mais fácil ter gente na sala, porque vocês não confiam em nada", disse Trump, ao responder um jornalista.

No mês passado, o republicano anunciou que se reuniria com Putin na cúpula do G20, mas o Kremlin negou que houvesse algum acordo sobre um potencial encontro entre ambos.