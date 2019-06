Câmara dos Comuns rejeita tentativa de descartar Brexit sem acordo

Parlamentares da oposição no Reino Unido fracassaram nesta quarta-feira em sua mais recente tentativa de garantir que o país não deixe a União Europeia sem um acordo. A Câmara dos Comuns votou por 309 a 298 contra reservar um dia neste mês para tentar aprovar legislação que impediria um Brexit sem acordo.



"Esta é uma derrota desapontadora, por margem estreita", afirmou o porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit, Keir Starmer. Segundo ele, a sigla oposicionista continuará a tentar bloquear uma saída sem acordo com a UE.



O governista Partido Conservador, por sua vez, realiza disputa interna para substituir a premiê Theresa May, que deixou o comando da sigla na semana passada, após o Parlamento rejeitar três vezes seu acordo para o Brexit. Apontado como favorito, Boris Johnson diz que pretende retirar o Reino Unido da UE no prazo atual, de 31 de outubro, com ou sem acordo com a UE. Muitos economistas, porém, advertem que isso causaria distúrbios econômicos e provocaria recessão no país. Ao mesmo tempo, os conservadores temem resultado muito ruim na eleição, caso o Brexit seja novamente adiado. Fonte: Associated Press.