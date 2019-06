Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial, e a Moogsoft, pioneira e importante fornecedora de inteligência artificial para operações de tecnologia da informação (artificial intelligence for IT operations, AIOps), anunciaram hoje a realização de uma parceria. A Wipro utilizará a plataforma líder de mercado da Moogsoft para oferecer a seus clientes soluções de última geração em inteligência artificial para operações de TI (AIOps).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005747/pt/

A plataforma de AIOps da Moogsoft, munida de algoritmos de aprendizagem de máquina (Machine Learning, ML) personalizados, ajuda equipes de TI no trabalho de detecção e correção em tempo real de incidentes de TI em aplicativos, redes e infraestrutura de TI, assegurando a oferta contínua de serviços a seus clientes. O Wipro HOLMES?, plataforma de inteligência artificial e automação da Wipro, fornecerá recursos em transformação de AIOps em parceria com a Moogsoft. Essa parceria ajudará os clientes a aprimorarem consideravelmente a disponibilidade de negócios de TI por meio de gestão unificada de alertas, análises de causas principais, detecção proativa de anomalias e recursos de previsão. Isso possibilitará que a Wipro acelere a jornada de transformação digital de seus clientes e ofereça mais agilidade empresarial, produtividade de desenvolvedor e uma experiência do usuário superior.

Kiran Desai, vice-presidente sênior e chefe global de serviços de nuvem e infraestrutura da Wipro Limited, comentou: "A Moogsoft é uma líder de mercado e nossa parceira no espaço de soluções de AIOps. Nós também investimos na empresa por intermédio da Wipro Ventures, a divisão de investimentos estratégicos da Wipro Limited. A plataforma de AIOps líder de mercado oferecida pela Moogsoft permitirá que nossos clientes adotem uma abordagem de gestão de incidentes mais proativa e com consciência situacional. Temos certeza de que esta parceria fortalecerá nossas atividades de AIOps para o mercado de fornecedores de serviços gerenciados".

Phil Tee, diretor executivo e fundador da Moogsoft, declarou: "A Wipro desenvolveu uma prática de AIOps impressionante para ajudar organizações a acelerarem suas iniciativas de transformação digital, o que exige contínua garantia de serviço. Os pontos fortes combinados da Moogsoft e da Wipro transformarão a economia de operações e suporte de TI ao possibilitar a detecção proativa de interrupções, a advertência precoce de alertas relevantes e reduzidas cargas de trabalho acionáveis para equipes de TI e DevOps. Com os recursos patenteados de nossa plataforma de AIOps, combinados com o alcance de mercado e sólido portfólio de serviços gerenciados da Wipro, nossos clientes poderão adquirir agilidade e reduzir os riscos de seus negócios".

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. É uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 175 mil funcionários dedicados atendendo a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Sobre a Moogsoft

A Moogsoft é uma pioneira e fornecedora líder de soluções de inteligência artificial para operações de tecnologia da informação (artificial intelligence for IT operations, AIOps) que ajudam equipes de TI a trabalharem com mais rapidez e inteligência. Com uma inteligência artificial patenteada que analisa bilhões de eventos diariamente nos ambientes de TI mais complexos do mundo, a plataforma de AIOps da Moogsoft ajuda as maiores empresas mundiais a evitarem interrupções, automatizarem a garantia de serviço e acelerarem suas iniciativas de transformação digital. Fundada em 2011, a Moogsoft tem mais de 120 clientes em todo o mundo, entre eles, SAP SuccessFactors, American Airlines, GoDaddy, Yahoo! e HCL Technologies. Ela estabeleceu parcerias estratégicas com importantes fornecedores de serviços gerenciados e organizações de terceirização como a AWS, a Cisco e a Wipro. Moogsoft® e o logotipo da Moogsoft são marcas comerciais pertencentes à Moogsoft Inc. Todos os demais produtos ou nomes podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Site: www.moogsoft.com

Declarações prospectivas e preventivas

Certas declarações neste lançamento relativas às nossas perspectivas de crescimento futuro são declarações prospectivas, que envolvem vários riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem substancialmente diversos daqueles encontrados em tais declarações prospectivas. Os riscos e incertezas relacionados com essas declarações incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Essas submissões estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005747/pt/

Shraboni Banerjee Wipro Limited shraboni.banerjee@wipro.com

BLASTmedia para a Moogsoft +1 317-806-1900 moogsoft@blastmedia.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.