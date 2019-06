Uber Eats dará nome ao Campeonato Francês a partir de 2020

O aplicativo de entregas de comida Uber Eats adquiriu os 'Naming Rights' do Campeonato Francês de futebol a partir da temporada 2020-2021, anunciou nesta quarta-feira a Liga de Futebol Profissional francesa (LFP).

O valor do acordo não foi revelado, mas deve girar na faixa dos 15 milhões de euros por ano segundo o diário esportivo L'Equipe, o dobro do valor pago pelo atual detentor dos direitos de nome da competição, a loja de móveis e acessórios Conforama.

O Uber Eats será primeiramente "um parceiro oficial da Ligue 1 a partir da temporada 2019-2020", e depois "terá os 'Naming Rights' da competição, que se tornará a Ligue 1 Uber Eats para as duas temporadas seguintes 2020-2021 e 2021-2022", explicou a LFP em comunicado.

"Após acordos de parceria com grandes franquias do esporte americano, ficamos muito orgulhosos que o Uber Eats tenho escolhido a Ligue 1 como primeiro parceiro esportivo europeu com objetivo de acompanhar seu desenvolvimento. Também ficamos especialmente felizes de poder associar a Ligue 1 a uma marca muito forte entre os jovens consumidores", comemorou Didier Quillot, diretor-geral da LFP.