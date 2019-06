Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A Milliken & Company ("Milliken"), fabricante global diversificada com mais de um século e meio de experiência em têxteis, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir da Versa Capital Management, LLC ("Versa") a Polartec, LLC ("Polartec"), sólida marca global conhecida por seus inovadores têxteis de desempenho para uso externo e fardas militares. A aquisição deve ser concluída em junho. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Sediada em Andover, estado norte-americano de Massachusetts, a Polartec conta com um respeitado portfólio de tecnologias de tecido para vestimentas de uso externo, desde têxteis de desempenho direcionados ao consumo até tecidos de uso profissional e militar resistentes ao fogo. O acréscimo da marca Polartec, particularmente seus têxteis de lã e uso externo, aperfeiçoa o já abrangente portfólio da Milliken, permitindo que a empresa ofereça acesso sem precedentes a uma variedade de têxteis de desempenho voltados a consumidores, trabalhadores industriais e militares do mundo todo.

"A Polartec proporciona uma ampla e respeitada experiência em têxteis de uso externo para complementar os pontos fortes da Milliken", comentou Halsey Cook, presidente e diretor executivo da Milliken & Company. "Esta aquisição estratégica amplia nossos recursos têxteis com ofertas de produtos que agora incluem lã e softshell de uso externo, entre outros, o que nos permite crescer em espaços novos e promissores."

"Com mais de 150 anos de inovação têxtil, a Milliken é a melhor 'proprietária natural' possível de uma marca com a linhagem da Polartec. Não vejo a hora de ajudar na integração", declarou Gary Smith, diretor executivo da Polartec. "Sou muito grato à Versa Capital Management por seu apoio na concretização do pleno potencial da Polartec e sinto um grande orgulho da equipe global da Polartec por seu esforço e dedicação que colocaram a empresa onde se encontra hoje."

"Esperamos ampliar a sólida marca da Polartec na Milliken", afirmou Jeff Price, presidente da divisão de têxteis de desempenho e proteção da Milliken. "A Polartec expande nosso alcance regional de fabricação e amplia nossa qualificação tecnológica, possibilitando que ofereçamos ainda mais têxteis de desempenho inovadores ao mercado global."

"A Milliken oferece a plataforma perfeita para assegurar a continuidade e a aceleração do sucesso da marca Polartec após anos de um reposicionamento de negócio complexo e transformador realizado por Gary Smith e sua equipe", reconheceu Greg Segall, diretor executivo da Versa e presidente do conselho da Polartec. "Essa tem sido uma excelente colaboração com Gary e todos os valiosos funcionários da Polartec, e temos orgulho de tudo o que foi conquistado durante o período de propriedade da Versa, notavelmente a proeza de reviver e transformar um ícone têxtil dos Estados Unidos e poderosa marca global em uma empresa pronta para o sucesso nos mercados altamente competitivos de hoje. A Milliken é a proprietária de longo prazo ideal para a Polartec, e esperamos ver ambas as empresas fazerem grandes realizações lado a lado."

A Versa adquiriu os ativos da antiga Malden Mills em 2007 por meio daquela que foi a terceira reorganização da fabricante com 101 anos de história. Trabalhando com a gestão, a empresa foi transformada e teve seu nome alterado para Polartec, reorientando-a por uma estratégia de crescimento conduzida por tecnologia e inovação, e revitalizando a equipe de liderança, as operações, a presença de fabricação e os relacionamentos com o cliente da empresa.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento.

A Versa e a Polartec foram aconselhadas pela Lazard Middle Market e pela Sullivan & Cromwell LLP. A Milliken & Company foi representada pela Jones Day.

Para saber mais sobre a divisão de têxteis de desempenho e proteção da Milliken, acesse textiles.milliken.com.

Sobre a Milliken A Milliken supera problemas cotidianos com soluções inovadoras há mais de 150 anos. Nossa experiência em pesquisa, design e fabricação alcança as mais diversas áreas de conhecimento, entre elas, químicos especializados, cobertura de pisos e têxteis de desempenho e proteção. Um compromisso inabalável com a ética orienta nosso trabalho para redefinir a forma como agregamos vigor e proteção a produtos, como introduzimos vibração e cor no ambiente à nossa volta e como cuidamos do meio ambiente. Para nós, sucesso é quando as descobertas feitas na Milliken ajudam todos nós a termos conexões mais significativas com o mundo. Descubra a Milliken em www.milliken.com e junte-se a nós no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Polartec, LLC Sediada em Andover, estado norte-americano de Massachusetts, a Polartec é uma conceituada fornecedora de soluções têxteis inovadoras e sustentáveis, combinando inovação com engenharia ecologicamente responsável para oferecer soluções têxteis relevantes e com aplicação de mercado. Desde a invenção da técnica de lã moderna em 1981, os engenheiros da Polartec seguem avançando a ciência dos tecidos e criando tecnologias têxteis que solucionam problemas e melhoram o modo como os produtos são projetados e usados. Os produtos da Polartec abrangem desde tecidos leves com capilaridade e frescos até têxteis de proteção contra o sol e o clima, e são utilizados por importantes marcas de consumo, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e de outros países, por mercados de vestimentas de trabalho, resistentes ao fogo e de estofados. Para saber mais, acesse www.Polartec.com e siga a Polartec no Instagram, no Facebook e no Twitter.

Sobre a Versa Capital Management, LLC A Versa Capital Management, LLC é uma firma de investimento em private equity concentrada em investimentos de controle em situações especiais que envolvem empresas de mercado intermediário e suas equipes de gestão. A Versa se dedica a negócios dos mais diversos setores de mercado em que é possível obter ampliação de valor e desempenho por meio de gestão estratégica, operacional e financeira. Para obter mais informações, acesse www.Versa.com.

