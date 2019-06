Macron dá apoio a Merkel se ela quiser ser presidente da Comissão Europeia

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que apoiaria a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, se ela quiser ser a presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia. De acordo com o líder francês, o bloco "precisa de alguém forte" no comando da comissão. Ele, contudo, ressaltou que não tentaria influenciar Merkel a tomar uma decisão, citando sua amizade com a chanceler alemã.



À emissora pública suíça RTS, Macron afirmou que "eu a apoiaria se ela quisesse". No mês passado, Merkel disse que não gostaria de comandar a Comissão Europeia e que também não queria qualquer outro cargo político. Ela deu apoio formal a Manfred Weber, membro alemão do Parlamento Europeu, para ser o próximo presidente da Comissão Europeia. O mandato de cinco anos do atual presidente do órgão, Jean-Claude Juncker, termina em 31 de outubro.



Em outubro, Merkel anunciou que não buscará se reeleger depois de seu quarto mandato como chanceler, que termina em 2021. Fonte: Associated Press.