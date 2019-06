Comunicado do Business Wire :Egon Zehnder

Um estudo global sobre a primeira geração de diretores executivos digitais descobriu que a cultura da empresa está se revelando um desafio significativo, com a maioria (54%) gastando mais tempo evangelizando em seus negócios do que executando sua estratégia digital.

A Egon Zehnder, empresa de consultoria líder mundial, pesquisou CDOs em grandes empresas em 20 países do mundo, cujas somas combinadas totalizam US\$1 trilhão, para explorar suas expectativas e experiências e identificar as ações que os líderes devem adotar para acelerar a transformação digital em suas organizações.

A pesquisa, CDO Decodificado: A primeira Onda de CDOs, também mostra que ainda há pouca compreensão compartilhada do papel e das responsabilidades de um CDO. Embora as linhas de relato e as principais responsabilidades variem amplamente, o que une esse grupo é seu status de pioneiro - a esmagadora maioria é a primeira a assumir esse papel em sua organização.

"Organizações e - ao que parece - os próprios CDOs ainda estão trabalhando no que significa ser CDO", disse Lindsay Trout, líder global de Práticas Digitais da Egon Zehnder. "Está claro que as experiências desta primeira geração moldarão a direção que as empresas tomarão no futuro."

CDOs também questionaram se um rol somente digital se tornará obsoleto ao longo do tempo. Rob Barger, CDO da Georgia-Pacific, disse: "Eu não deveria existir neste cargo em cinco anos."

Principais resultados da pesquisa

Os desafios da mudança cultural

-- Enquanto apenas 10% dos CDOs viram seu papel principal como cultura da empresa em evolução, 54% disseram que gastam mais tempo na evangelização do que na execução.

-- 80% dos entrevistados descobriram que a cultura da empresa em evolução era mais difícil ou muito mais difícil do que esperavam. 68% também citaram a integração de dados e a quebra de silos.

-- Apenas 25% dos CDOs acharam que suas organizações estavam prontas para a transformação digital quando foram contratadas pela primeira vez.

-- Compromisso executivo e cultura da empresa foram citados como os dois fatores mais críticos para alcançar a transformação digital em 58% e 57% dos CDOs, respectivamente.

Quem são os CDOs de hoje

-- Este é um grupo de pioneiros - 84% são os primeiros a ter um cargo de CDO em sua organização e 65% estão no cargo há três anos ou menos.

-- CDO é um cargo sênior - 63% reportam diretamente ao CEO.

Confiança e ambições dos CDOs

-- 42% dos CDOs acreditam que seu próximo trabalho seria um cargo de CEO.

-- 50% disseram que o escopo do impacto foi sua principal razão para assumir o papel de CDO.

Recomendações

Egon Zehnder recomenda várias ações para garantir o sucesso de um CDO, incluindo:

-- Contrate evangelistas e executores: Se a mudança de cultura interna for necessária, escolha um CDO capaz de reunir equipes e expressar uma visão.

-- Certifique-se de que o C-suite tenha: O CEO deve garantir que a diretoria executiva, incluindo o CFO e outros líderes de P&L;, compreenda o papel do CDO e apoie o investimento em transformação digital.

-- Não se esqueça da cultura: Não acontece nada sem a participação organizacional.

-- Dê liberdade ao CDO para construir uma equipe forte: Muitos CDOs criam equipes que são uma combinação de novos talentos, conhecimento e legado.

-- Esteja disposto a medir o sucesso de diferentes maneiras: O CDO deve ter o direito de desenvolver e usar seus próprios pontos de referências, inclusive nas partes da empresa pelas quais não são os responsáveis.

Outras informações

Para ler a íntegra CDO Decodificadorelatório de visita www.egonzehnder.com/cdo-decoded

NOTAS AOS EDITORES

Sobre a Pesquisa CDO 2019

Egon Zehnder realizou pesquisas em profundidade com 107 CDOs em 20 países durante o mês de dezembro de 2018.

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é uma empresa de consultoria com liderança mundial, compartilhando uma meta: transformar pessoas, organizações e o mundo mediante a grandes lideranças.

Sabemos o que os grandes líderes podem fazer e como se apaixonam ao oferecer as melhores soluções de liderança para os nossos clientes.

Como uma empresa, nossos mais de 480 consultores em 68 escritórios e 40 países levam nossas forças individuais a formar uma poderosa equipe de cooperação.

Fazemos parceria com corporações públicas e privadas, empresas familiares e agências governamentais e sem fins lucrativos a fim de fornecer serviços de consultoria, busca e sucessão de diretores, executivos, avaliação de executivos, desenvolvimento de liderança e transformação organizacional.

Oferecemos uma gama de serviços integrados para apoiar nosso trabalho de consultoria de liderança, como: Nosso investimento em Sinequanon (SQN), com sede em Zurique, na Suíça, uma empresa que usa IA e análises avançadas para melhorar a cultura e o desempenho no local de trabalho, e nossa aliança estratégica com Mobius Executive Leadership, empresa de desenvolvimento de liderança com sede em Londres e Cambridge, que oferece programas de desenvolvimento de executivos customizados nos níveis CEO e executivo que permitem descobertas frequentemente descritas pelos participantes como "mudança de vida". Além disso, fizemos uma parceria com a Paradox Strategies, empresa de consultoria fundada por Linda Hill da Universidade de Harvard, para desenvolver o Quociente de Inovação (QI), um diagnóstico cultural baseado na pesquisa de Hill que ajuda os clientes a entender melhor o grau em que suas culturas permitem - ou inibem - sua capacidade de inovar.

Compartilhamos compromisso e orgulho fazendo um trabalho que contribui para carreiras de sucesso, empresas mais fortes e um mundo melhor.

www.egonzehnder.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190611006040/pt/

Mídia: Jennifer Reingold Chefe Global de Conteúdo P: +1 212-519-6286 Stacy Drumtra Chefe de Marketing e Comunicações dos EUA P: +1 312-260-8974

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.