Comunicado do Business Wire :CES Asia

CES Asia 2019 abriu hoje, com mais de 550 empresas introduzindo a inovação de próxima geração no mercado asiático, incluindo o que há de mais recente em tecnologia 5G, IA, tecnologia de veículos e avanços de mais de 115 startups. O dia de abertura da exposição contou com palestras dos líderes da Audi, Huawei e Hyundai, e grandes anúncios de produtos de marcas globais de tecnologia. Agora em seu quinto ano, a CES Asia 2019 vai até 13 de junho no Novo Centro Internacional de Exposições de Xangai (SNIEC).

Gary Shapiro, presidente e diretor executivo da Consumer Technology Association (CTA)TM, abriu o dia com um discurso. "A CES Asia é o único evento no continente que reúne todo o ecossistema de tecnologia de consumo para melhorar nosso futuro", disse Shapiro. "A nível mundial, estamos na iminência de grandes mudanças, e devemos abraçar oportunidades - como este evento - para nos unir em torno de nossa promessa compartilhada quanto ao futuro."

Palestras da CES Asia

Após as declarações de Shapiro, o Sr. Wu Jianghong, gerente geral de co-produção da Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd., apresentou o primeiro palestrante do dia, o Sr. Shao Yang, diretor estratégico da Huawei Consumer Business. Shao falou sobre a tecnologia de IA da Huawei e sua estratégia para o futuro. A palestra da Huawei focou em como a IA pode ajudar a unir e ativar o sistema de IoT, se centralizando em torno do smartphone e como ele pode conduzir o ecossistema de hardware básico através da estratégia de entrada 1 + 8.

O Sr. Kyounglim Yun, vice-presidente executivo e chefe da Divisão de Estratégia de Inovação Aberta da Hyundai, assumiu a palco principal durante a tarde e compartilhou a visão da Hyundai para o futuro da mobilidade. A Hyundai é pioneira em um programa de troca de baterias para manter mobiletes e carros elétricos em circulação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disto, a empresa anunciou que está cooperando com a Kuandeng para desenvolver carros autônomos na China e na Coréia do Sul. Também fez parceria com a Ubiai para transformar a indústria de seguros utilizando a IA e dados de direção.

Durante a palestra da tarde, Thomas Owsianski, presidente da Audi China, revelou a transformação da mobilidade da Audi de uma experiência ao dirigir para uma aventura digital. A Audi desenvolveu o Audi Connect, uma plataforma de serviço aberto de primeira classe para o setor automotivo. A próxima geração do Audi Connect otimiza os aplicativos mais populares para uso no carro. Além disto, a Audi também fez parceria com a Holoride para criar uma experiência de entretenimento em RV e está utilizando a mais recente tecnologia e design para tornar os veículos mais confortáveis e utilizáveis aos passageiros.

Sessões de Conferência da CES Asia

Um dos destaques de hoje veio do grupo "Moda + Tecnologia = Inovação", que contou com o ícone da moda Jason Wu; fotógrafo de moda contemporânea Chen Man e diretor executivo da Chatail Xuan Zheng. Apresentado por Shaway Yeh, jornalista de moda e fundador do yehyehyeh, os palestrantes exploraram as indústrias entrelaçadas de tecnologia e moda bem como possíveis avanços futuros no mercado.

CES Asia 2019: Tendências a Observar

A sessão da conferência "CES Asia 2019: Tendências a Observar" teve foco em tendências impactantes, grandes novidades e inovações revolucionárias na CES Asia 2019. Steve Koenig, vice-presidente da Consumer Technology Association em pesquisa de mercado explicou como as novas tecnologias ocuparão o ambiente do consumidor antes de chegar ao palco da exposição.

Anúncios de Expositores da CES Asia

Dezessete grandes marcas foram ao palco da CES Asia para anunciar notícias de empresas e revelar produtos para o mercado asiático durante eventos de imprensa, incluindo:

-- AIWAYS - A AIWAYS apresentou seu mecanismo de crescimento em IA, que traz consigo oito tecnologias de acompanhamento inteligente da AIWAYS.

-- Audi - A Audi anunciou triplicar sua capacidade local de P&D; com um projeto de farol e estreou sua próxima geração do Audi Connect para proporcionar uma experiência ao usuário semelhante a um smartphone.

-- Baidu - A Baidu apresentou os mais recentes desenvolvimentos do ecossistema Baidu Apollo, dos quais a interação multimodo inteligente foi o destaque.

-- Beijing Visual World Technology Co. - A empresa lançou na CES Asia 2019 seu aspirador robótico de quinta geração, que possui a mais recente tecnologia de navegação 3D.

-- Honda - A Honda discutiu a Honda Xcelerator, uma incubadora financiada pela Honda que está trabalhando com mais de 100 startups chinesas.

-- Hozon - A Hozon lançou um novo carro tipo SUV chamado "U", produzido com base em um habitáculo e direção inteligentes, além da competente inteligência da Hozon.

-- Hyundai - A Hyundai enfatizou seus três pilares estratégicos - mobilidade limpa, mobilidade conectada e liberdade de mobilidade, à medida que acelera o desenvolvimento de suas várias tecnologias de próxima geração.

-- Hyundai Mobis - A Hyundai Mobis anunciou seus planos para estabelecer uma série de produtos de sistema avançado de assistência ao motorista em 2021.

-- iFLYTEK - A iFLYTEK introduziu seu mais recente produto C-terminal, o iFLYTEK Translator 3.0, o iFLYTEK Intelligent Recording Pen, o sistema atualizado iFLYOS 2.0 com a IoT e aplicativos referentes a veículos inteligentes. Elas também anunciaram três novos produtos que ganharam o prêmio de inovação da CES Asia de 2019.

-- Inceptio - A Inceptio anunciou seu plano para sistemas de direção autônoma L3 da empresa para caminhões entrarem em produção em massa, em parceria com outras indústrias e uma ampla rede de distribuição nacional.

-- JD Digits - A JD Digits lançou três novos produtos de robôs inteligentes: Intelligent Delivery Robot, Track Inspection Robot e Intelligent Wearable Bionic Hand.

-- KIA - A KIA revelou duas novas tecnologias-chave: "Real-time Emotion Adaptive Driving" (R.E.A.D.) e "V-Touch" - uma tecnologia pioneira de controle virtual por gestos, bem como seu futuro conceito EV "Habaniro".

-- Nissan - A Nissan compartilhou sua perspectiva sobre o futuro da mobilidade inteligente: direção inteligente, potência inteligente e integração inteligente.

-- Remo Tech Co., Ltd. - O criador da marca de inteligência artificial OBSBOT anunciou que irá lançar sua principal câmera de IA OBSBOT Tail na CES Asia 2019.

-- Roboteam Home Technology - A empresa anunciou que seu robô inteligente doméstico multiuso, Temi, entrará oficialmente no mercado da China continental no segundo semestre deste ano.

-- Shadow Creator Information Technology Co., Ltd. - A Shadow Creator lançou o novo óculos "JIMO", que possui um campo de visão de 55° com um clip de Qualcomm Snapdragon 845.

-- Suning - A Suning compartilhou sua mais recente tecnologia em capacitação de varejo, combinando nuvem de varejo e lojas de BIU sem presença humana com gestão estratégica interna e 5G.

