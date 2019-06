Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou os primeiros palestrantes confirmados para o terceiro encontro do MWC19 Los Angeles que acontecerá de 22 a 24 de outubro de 2019 no Los Angeles Convention Center. A GSMA também divulgou detalhes adicionais sobre eventos, incluindo novos programas, expositores e empresas participantes.

"A indústria de telefonia móvel atinge a vida de bilhões de pessoas à nível mundial e, com a chegada do 5G, está mais uma vez mudando o comportamento do consumidor e os modelos de negócios em todo o mundo", disse John Hoffman, Diretor Executivo da GSMA. "O MWC19 Los Angeles apresentará uma série de casos de uso na transformação da mais recente tecnologia móvel em todo o amplo ecossistema e setores adjacentes da indústria, explorando as novas possibilidades da atualidade."

Principais Executivos Palestrantes

A GSMA anunciou os primeiros líderes globais a participarem do programa de conferência de três dias do MWC19 Los Angeles, incluindo:

-- Tess Posner, Diretor Executivo da AI4ALL

-- Meredith Attwell Baker, Presidente e Diretor Executivo da CTIA

-- Niklas Heuveldop, Vice-Presidente Sênior e Chefe da Área de Mercado da Ericsson na América do Norte

-- Mats Granryd, Diretor Geral da GSMA

-- Kenneth R. Meyers, Presidente e Diretor Executivo da U.S. Cellular e Presidente da CTIA

-- Tami Erwin, Vice-Presidente Executiva e Diretora Executiva do Grupo Verizon Business

-- Robert M. Bakish, Presidente e Diretora Executivo da Viacom

Além do programa principal, a conferência do MWC19 Los Angeles oferecerá 27 sessões sobre tecnologias transformadoras sob quatro temas principais: 5G, IoT, IA e Conteúdo Imersivo. Os tópicos de destaque incluem:

-- 5G: economia, computação de margem, IoT industrial, espectro e fatiamento em rede;

-- IoT: transporte, inteligência colaborativa e segurança;

-- IA: ética, blockchain, inovação disruptiva e análise de dados; e

-- Conteúdo Imersivo: RA/RV, entretenimento ao vivo, criação de conteúdo, distribuição, jogos eletrônicos, esportes e entretenimento, entre outras áreas principais.

Executivos e especialistas do setor confirmados para palestrar nas sessões da conferência incluem:

-- Andre Feutsch, Diretor Técnico da AT&T;

-- Arvind Purushotham, Diretor Geral e Chefe Global de Investimentos de Risco na Citi Ventures

-- Darcy Antonellis, Diretor Executivo da Vubiquity

-- Dave O'Flanagan, Diretor Executivo e Co-Fundador da Boxever

-- John Saw, Diretor Técnico da Sprint

-- Larry O'Reilly, Diretor Executivo da ARHT Media

-- Mary O'Neill, Vice-Presidente de Segurança na Nokia

-- Michael Sherwood, Diretor de Tecnologia da Informação e Diretor de Inovação da Cidade de Las Vegas

-- Scott Casey, Diretor Técnico da Greystar

-- Yvette Martinez, Diretor Executivo da ESL na América do Norte

O tema "Governo e Políticas Públicas" liderado pela CTIA contará com os principais formuladores de políticas e especialistas do setor, explorando como as decisões sobre espectro, infraestrutura e política regulatória afetam o investimento e a inovação. Para mais informações sobre o programa da conferência MWC19 Los Angeles, acesse www.mwcamericas.com/conference-programs.

Evento de Startup 4YFN

O evento de startup da 4YFN (Four Years from Now) abrangerá a feira de três dias e se concentrará nas maiores áreas de crescimento de conectividade, mídia e entretenimento, inteligência artificial e Tech4Good da indústria de tecnologia, abordando o impacto social e a diversidade. O evento de startup reúne empresas e investidores em inovação, para facilitar futuros empreendimentos conjuntos e parcerias. Um destaque importante do evento é o 4YFN Los Angeles Awards, onde cinco startups finalistas irão competir pelo reconhecimento diante de jurados e um público participante.

A GSMA anunciou hoje a Karix como patrocinadora Gold da 4YFN. Para mais informações sobre 4YFN, acesse https://www.4yfn.com/los-angeles/.

Primeiros Palestrantes Anunciados do Women4Tech

O Encontro Women4Tech do MWC19 Los Angeles, concebido para abordar e reduzir a persistente diferença de gênero na indústria de dispositivos móveis, mostrará as empresas e as melhores práticas que tornam a diversidade de gênero um imperativo comercial. Os tópicos das sessões do Women4Tech incluem o futuro das líderes femininas nos EUA; como inspirar mulheres a se unirem a carreiras STEM; e o empreendedorismo feminino, entre outros.

As primeiras palestrantes confirmadas do Women4Tech incluem executivas das principais marcas, incluindo:

-- Shelley Zalis, Diretora Executiva e Fundadora da The Female Quotient

-- Shruti Jain, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Google na América do Norte

-- Namrata Sharma, Diretora Chefe do Segmento de Mercado de Semicondutores da HCL

Para mais informação sobre a Women4Tech, acesse https://www.mwclosangeles.com/experiences/women4tech/.

Empresas Participantes Adicionais Anunciadas

A GSMA anunciou novos expositores e empresas participantes do MWC19 Los Angeles, entre eles Alpha, Altair Semiconductor, AMD, Award Solutions, BadVR, BearingPoint, CBRS Alliance, Couchbase, HCL Technologies, Kraix, Motorola Mobility, OPPO, Remade, Samsung, Smith Micro, Syniverse e Xfinity Mobile.

Elas se unem às empresas participantes previamente anunciadas como Amazon, Amdocs, American Tower, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, DARPA, Ericsson, G+D Mobile Security, Gemalto, gsmExchange, Hewlett Packard Enterprises, JMA Wireless, KORE Wireless, Mastercard, Mavenir, Netcracker Technology, Nokia, Qualcomm, Sprint, Synchronoss, T-Mobile, Verizon, VMWare e Xiaomi. Para mais informação sobre a exposição do MWC19, acesse www.mwclosangeles.com/exhibition/.

Programas de Parceria no MWC19 Los Angeles

Os programas do MWC19 Los Angeles oferecerão uma ampla agenda de aprendizado e sessões de networking aos participantes nos três dias do evento. Os programas de parceria incluem The Besen Group, Blancco, CBRS, Conduent, Fierce Wireless, Light Reading, Netcracker, Sinch e TIA, enquanto mGage e Netcomm Wireless apresentarão sessões de Power Hour. Um total de 10 palestras sobre IoT e 5G estão confirmadas para o MWC19 Los Angeles. Hoje, a GSMA também anunciou a James Brehm como parceira afiliada e a Award Solutions como parceria de treinamento em tecnologia.

Para mais informação sobre os programas de parceria do MWC19 Los Angeles, acesse https://www.mwclosangeles.com/.

Detalhes Anunciados do Desafio de Cooperação de Espectro da DARPA

O MWC19 Los Angeles sediará o evento do campeonato ao vivo do Desafio de Cooperação de Espectro (SC2) da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA (DARPA) em 23 de outubro no Estágio Principal.

A GSMA anunciou hoje que Grant Imahara, conhecido por seu trabalho na série de sucesso MythBusters, da Discovery, e pela série White Rabbit Project, da Netflix, irá atuar como mestre de cerimônias do evento, fornecendo comentários ao lado da DARPA e de especialistas do setor. Imahara irá orientar o público por várias etapas da competição, culminando no confronto final de alta tensão entre as principais equipes para determinar quem receberá o grande prêmio de US\$ 2 milhões. O final do SC2 será gratuito e aberto a todos os participantes do MWC19 Los Angeles, assim como ao público em geral. As inscrições para este evento em destaque serão abertas em julho.

Para mais informação sobre o SC2, incluindo a DARPA no local do MWC19 Los Angeles, acesse www.SpectrumCollaborationChallenge.com/.

Envolva-se no MWC19 Los Angeles

Mais informação sobre o MWC19 Los Angeles, incluindo como participar, expor ou patrocinar, está disponível em www.mwclosangeles.com. Siga os desenvolvimentos e atualizações sobre o MWC no Twitter @GSMAEvents utilizando #MWC19, em nossa página no LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ e no Facebook em https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel em todo o mundo, unindo mais de 750 operadoras com mais de 350 empresas no amplo ecossistema móvel, incluindo fabricantes de celulares e aparelhos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, bem como organizações de setores adjacentes da indústria. A GSMA também produz eventos de MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além da Mobile 360 Series de conferências regionais.

Para mais informação, visite o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

Sobre a CTIA

A CTIA® (www.ctia.org) representa o setor de comunicações sem fio nos EUA e as empresas em todo o ecossistema móvel que permitem aos americanos levar uma vida conectada no século 21. Os membros da associação incluem operadoras de celular, fabricantes de dispositivos, fornecedores, bem como aplicativos e empresas de conteúdo. A CTIA defende energicamente, em todos os níveis de governo, políticas que promovam a inovação e o investimento contínuo em tecnologia sem fio. A associação também coordena práticas recomendadas e voluntárias do setor, organiza eventos educacionais que promovem a indústria sem fio e coproduz a principal exposição de produtos sem fio do setor. A CTIA foi fundada em 1984 e tem sede em Washington, D.C.

