American Airlines cancela voos do Boeing 737 MAX até 3 de setembro

A companhia aérea American Airlines anulou por precaução, até 3 de setembro, todos os voos previstos com aviões Boeing 737 MAX, cuja frota continua paralisada após dois letais acidentes que deixaram 346 mortos.

A empresa já havia anunciado o cancelamento desses voos até 19 de agosto.

Em um comunicado, a American Airlines afirma que as aeronaves voltarão a "ser certificadas em breve" pela agência responsável pelo setor de Aviação Civil nos Estados Unidos, a FAA. Decidiram, então, prorrogar o prazo para permitir que seus clientes e tripulações "se organizem" em condições melhores.

A American, que opera 14 MAX, cancelará 115 voos diários devido à paralisação deste modelo da Boeing.

O acidente da Lion Air, ocorrido na Indonésia no final de outubro de 2018, e o da Ethiopian Airlines, em março passado, expuseram o mau funcionamento do sistema antibloqueio MCAS, que equipa os 737 MAX.

A gestão do tema por parte da Boeing e a revelação de que mantinha estreitas relações com a agência reguladora provocaram uma crise de confiança entre as empresas americanas e o público, os pilotos e uma parte das agências mundiais de regulação da Aviação Civil.