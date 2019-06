Comunicado do Business Wire :Ripple

A Ripple, líder mundial em soluções de blockchain empresarial para pagamentos internacionais, inicia suas operações no Brasil para ampliar a presença na América do Sul. Além disso, a Ripple está levando o experiente empreendedor e executivo de fintechs Luiz Antonio Sacco como diretor geral para promover a estratégia e desenvolver o ecossistema da Ripple na região.

A Ripple exporá de 11 a 13 de junho na CIAB Febraban, onde apresentará a RippleNet, uma rede global de pagamentos que facilita para bancos e fornecedores de pagamentos a tarefa de enviar pagamentos internacionais por todo o mundo. A atual infraestrutura de pagamentos é fragmentada e gera desconfiança, tornando os pagamentos internacionais lentos, ineficientes e onerosos para instituições financeiras e empresas. Com isso, os pagamentos levam de três a cinco dias em média para serem liquidados, apresentam um índice de 6% de falha e são bastante caros, especialmente quando envolvem transações de baixo valor e elevado volume. Com a RippleNet, os clientes podem superar esses desafios:

-- Velocidade: os pagamentos são liquidados em segundos, não em dias

-- Certeza: total visibilidade de taxas, situação do pagamento e informações do cliente

-- Custo: menos exigência de capital para pagamentos internacionais

-- Acesso: conexões e regras padronizadas entre diferentes redes

"Em janeiro, a Ripple superou a marca de 200 clientes na RippleNet. A empresa está passando por uma rápida ampliação de sua base de clientes em todos os mercados, e o início de suas operações no Brasil ocorre em resposta à alta demanda de clientes na América do Sul. Temos a sorte de contar com Luiz para expandir nossa presença na região e ajudar nossos clientes a lidarem com os desafios de pagamentos internacionais", comentou Eric van Miltenburg, vice-presidente sênior de operações globais.

Clientes da RippleNet

A Ripple já tem mais de uma dezena de instituições financeiras e empresas de transferência de dinheiro brasileiras na RippleNet, entre elas:

-- Santander Brasil: os clientes do Santander usufruem de tempos de transação mais rápidos e veem seus pagamentos serem liquidados em segundos, em comparação com uma média geral de três a cinco dias. O Santander Brasil é um dos maiores bancos comerciais do país, com mais de nove milhões de clientes.

-- BeeTech: ao utilizar a RippleNet, a empresa pôde reduzir suas tarifas de US\$ 20 para US\$ 2. A BeeTech Global presta serviços de pagamentos internacionais a mais de 150 mil clientes em todo o mundo e é uma das muitas prestadoras de serviços de dinheiro emergentes que confiam em novas tecnologias como as oferecidas pela Ripple para proporcionar pagamentos internacionais mais rápidos, confiáveis e acessíveis.

-- Banco Rendimento: o Banco Rendimento é pioneiro no espaço de pagamentos internacionais no Brasil. Com a RippleNet, seus clientes podem receber recursos em suas contas bancárias de modo mais rápido, seguro e barato.

"Vemos com grande otimismo a ampliação de nosso ecossistema na região e a iniciativa de incluir ainda mais instituições financeiras na RippleNet para proporcionar experiências de pagamento internacional excelentes e eficientes a seus clientes", declarou Luiz Antonio Sacco, diretor geral da Ripple para a América do Sul. "O Brasil lidera em inovação de fintechs e está muito bem posicionado para abrir o caminho para a América do Sul."

A Ripple está passando por um crescimento impressionante, acrescentando em média de duas a três instituições financeiras por semana à RippleNet. A empresa viu mais transações em sua rede no primeiro trimestre de 2019 que durante todo o ano de 2018. Em 2019, a Ripple está se concentrando em ampliar sua base de clientes e equipe no Brasil e em toda a América do Sul, inclusive em países como Chile, Peru e Argentina.

University Blockchain Research Initiative

Os esforços da Ripple no Brasil vão além de oferecer soluções de software a instituições financeiras. Em linha com sua história como empresa orientada por uma missão, a Ripple lançou no ano passado a University Blockchain Research Initiative (UBRI) em apoio a pesquisa acadêmica, desenvolvimento técnico e inovação em blockchain, criptomoeda e pagamentos digitais.

A Ripple investiu recursos nas mais bem conceituadas universidades brasileiras, entre elas, a Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). A empresa está trabalhando com 15 professores da USP e da FGV para prestar apoio à pesquisa acadêmica e ao desenvolvimento técnico em disciplinas como Direito, Administração e Engenharia.

"Acreditamos que as instituições acadêmicas desempenharão um papel fundamental no mercado de blockchain daqui em diante. A USP e a FGV são instituições inovadoras e com visão de futuro que estão investindo em pesquisa na área de blockchain para explorar novos casos de uso e ajudar a preparar os estudantes para futuras oportunidades de trabalho nesse campo", concluiu Sacco.

Estão entre outras importantes instituições incluídas no programa Stanford, University College London (UCL), Universidade da Pensilvânia, Universidade de Waterloo e IIT Bombay.

Sobre a Ripple

A Ripple proporciona uma experiência sem atrito para enviar dinheiro globalmente utilizando o poder do blockchain. Ao integrarem a crescente rede mundial da Ripple (a RippleNet), instituições financeiras podem processar os pagamentos de seus clientes em qualquer lugar do mundo de modo instantâneo, confiável e economicamente acessível. Bancos e fornecedores de pagamento podem utilizar o ativo digital XRP para reduzir ainda mais seus custos e acessar novos mercados. Com escritórios em São Francisco, Nova York, Londres, Mumbai, Singapura, Brasil e Sydney, a Ripple tem mais de 200 clientes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

