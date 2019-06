Samoa proíbe 'Rocketman', sobre Elton John, devido à homossexualidade

Samoa, localizado na Oceania, proibiu o filme Rocketman, que conta a história de Elton John, por causa das cenas sobre sua homossexualidade. As informações são da Associated Press.



O órgão de censura nacional, Readtaua Niuapu Faaui, afirmou ao jornal Samoa Observer nesta terça-feira, 11, que a homossexualidade viola as normas do país e não se encaixa nas crenças culturais e cristãs do povo samoense.



O país prevê em lei, desde 2013, que a sodomia é considerada crime com pena de até sete anos de prisão, mesmo que o ato ocorra com consentimento.



Rocketman mostra a relação entre John e o seu empresário John Reid. Em 2008, Samoa também proibiu o filme Milk: A voz da Igualdade, que mostra a história de um ativista gay.