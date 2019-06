O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China "deseja muito" fechar um acordo comercial, mas disse que ele tem segurado a conclusão desse pacto. Em entrevista a jornalistas na Casa Branca antes de viajar para discurso em Iowa, Trump comentou nesta terça-feira que deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a reunião do G-20.



Trump voltou a dizer que sua relação com Xi é muito boa, mas que cada um defende os interesses de seu país. Segundo o presidente americano, Pequim recuou de pontos já decididos sobre um acordo bilateral, o que fez os EUA recuarem e recorrerem a mais tarifas.



Ele ainda defendeu sua estratégia de impor tarifas sobre produtos da China. Segundo Trump, empresas têm deixado o território chinês por causa disso e buscado outras alternativas, inclusive os EUA.



Trump foi também questionado sobre a situação humanitária na Venezuela. Ele disse que avalia a possibilidade de conceder asilo temporário a venezuelanos que têm fugido da crise, mas não decidiu sobre o assunto.