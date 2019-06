Comunicado do Business Wire :CropIn

A CropIn, uma organização agrotecnológica de grande capacidade, registou um crescimento 3 vezes maior na receita recorrente anual (annual recurring revenue, ARR) nos últimos cinco trimestres e cresceu 325% nos últimos 15 meses. O provedor de software como serviço (Software as a Service, SaaS), que marcou sua presença global no final de 2017, está gerando hoje mais de 60% de sua receita atual de seus mercados internacionais e tem como meta atingir 70% da receita desses mercados no próximo ano. A CropIn fez parcerias com mais de 100 clientes empresas B2B em mais de 30 países na Ásia, Europa, África e Américas, enriquecendo as vidas de mais de 2,1 milhões de agricultores ao digitalizar mais de 5 milhões de acres de terras agrícolas.

Pioneira no setor agrotecnológico, a história de crescimento da empresa começou com o lançamento de seu primeiro produto, o "SmartFarm". SmartFarm é uma tecnologia abrangente de agricultura digital que permite o gerenciamento eficiente da fazenda por meio da digitalização, possibilita a tomada de decisões orientada por dados e fornece visibilidade completa de pessoas, processos e desempenho no campo.

"SmartFarm" é uma plataforma digital globalmente reconhecida e premiada, que foi recentemente indicada como a "Melhor Inovação em Tecnologia Agrícola Digital" no Agrow Awards em Londres. (link para estudo de caso sobre a SmartFarm no HBR)

A CropIn lançou sua solução preditiva e prescritiva, "SmartRisk?", que utiliza imagens de satélite, inteligência artificial e aprendizado de máquina. SmartRisk? é uma solução inovadora que pode detectar plantações remotamente, prever sua saúde e estimar o rendimento antes da colheita, fornecendo informações valiosas para a indústria agro, instituições financeiras, produtores e formuladores de políticas.

O SmartRisk? consegue executar análises no nível regional/de plotagem, em um pixel de 10x10 m² que é atualizado a cada 10 dias, consolidando-o em uma vista de aldeia, código postal, distrito e país. É o produto perfeito para entidades empresariais, como empresas de insumos, comerciantes de commodities, empresas agrícolas, bancos e seguradoras que buscam insights regionais para tomar decisões financeiras e estratégicas importantes. A CropIn realizou implementações tecnológicas rápidas e bem-sucedidas no setor agrotecnológico em escala global. As outras ofertas principais de produtos da empresa incluem SmartSales, mWarehouse e Acresquare.

A CropIn arrecadou US\$ 12 milhões até hoje, incluindo financiamento da Série A da BEENEXT, e US\$ 8 milhões em financiamento da Série B do Fundo Estratégico de Investimentos da Fundação Bill e Melinda Gates (Londres e Seattle) e da Chiratae Ventures.

