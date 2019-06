Comunicado do Business Wire :NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005418/pt/

NTT propõe "Iniciativa de computação de gêmeos digitais", plataforma que combina informações digitais de alta precisão que refletem o mundo real com o objetivo de sintetizar os diferentes mundos virtuais, gerar serviços inovadores e promover a sociedade do futuro

A Nippon Telegraph and Telephone Corporation (TÓQUIO: 9432) (sede, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão; Jun Sawada, presidente e diretor executivo; doravante, "NTT") estabeleceu a "Iniciativa de computação de gêmeos digitais" como plataforma de inovação de transformação digital para atender às demandas do futuro relativas às transformações rápidas e dinâmicas das economias e sociedades humanas e conceber sociedades inteligentes [1].

A computação de gêmeos digitais pretende transcender os limites da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) convencional com a criação fácil de ciberespaço diversificado a partir de informações digitais altamente precisas que refletem elementos do mundo real como coisas, humanos e sociedades, com o objetivo de realizar não apenas comunicações extremamente avançadas e intensas, mas também previsões e simulações do futuro em larga escala e alta precisão. Assim, a iniciativa também tem o objetivo de resolver diversos problemas sociais no mundo todo, ajudar a criar novos serviços inovadores e acelerar a criação de sociedades inteligentes.

A Iniciativa de computação de gêmeos digitais faz parte da iniciativa Rede Óptica e Sem Fio Inovadora (IOWN, Innovative Optical and Wireless Network) [2] promovida pela NTT.

1. Origem e conceituação

A NTT continua a contribuir para a concepção da sociedade digital moderna com o fornecimento ubíquo de redes de comunicações de banda larga com alta velocidade e sistemas de informações seguros e confiáveis. Enquanto isso, a digitalização de humanos a partir da telefonia através de e-mails e mídias sociais, e das coisas a partir de mapas através de aparelhos digitais e carros autônomos progrediu dramaticamente. No futuro, sociedades digitais mais avançadas surgirão e unificarão mais fielmente o mundo real de coisas, humanos e sociedades e seus correlativos de informações digitais de alta precisão no ciberespaço. Serão sociedades da próxima geração altamente digitalizadas, nas quais a expansão mais ampla do conhecimento humano e da expressão emocional através de previsões de larga escala e alta precisão serão habilitadas por informações digitais de grande precisão no ciberespaço perfeitamente conectado ao mundo real. Além disso, as sociedades serão capazes de comunicações mais avançadas e mais sociais (por exemplo, criação de consensos e de tomada de decisões) do que as comunicações familiares convencionais, como compartilhamento de conhecimento e colaboração humana. Para deixar livre o caminho para essa sociedade do futuro, a NTT estabeleceu a "Iniciativa de comutação de gêmeos digitais" como a nova iniciativa de informações e comunicações para empreender com os seus parceiros do futuro.

2. Sobre a computação de gêmeos digitais (Figura 1)

"Gêmeos digitais" conseguiram chamar atenção principalmente em campos como manufatura. O gêmeo digital consiste em informações digitais que representam de forma precisa características (por exemplo, formas, condições e processos de manufatura) de coisas como peças de máquinas[3]. Informações digitais sobre humanos, como imagens obtidas de dispositivos médicos (por exemplo, exames de ressonância magnética ou tomografia computadorizada) também podem ser consideradas gêmeos digitais. Em contrapartida, a nossa "Computação de gêmeos digitais (DTC, Digital Twin Computing)" proposta é um paradigma da computação que expande o conceito de gêmeo digital convencional mencionado anteriormente ao permitir que humanos e coisas do mundo real sejam recriados e interajam sem restrições no ciberespaço com "operações de gêmeos digitais", computações que trocam, convergem, replicam e sintetizam diversos gêmeos digitais. Embora gêmeos digitais convencionais sejam usados principalmente na observação digital ou no controle de objetos físicos, a DTC pretende expandir o escopo dessa digitalização de coisas para humanos e aprimorar comunicações entre humanos e coisas no ciberespaço.

3. O futuro possível com a computação de gêmeos digitais

A DTC possibilitará soluções para diversos problemas sociais e serviços inovadores descritos a seguir.

[Simulações em escalas da Terra e espaço sideral] Sociedades virtuais no ciberespaço que usam gêmeos digitais em grande escala para reproduzir condições naturais em escala global (por exemplo, clima e reservas de recursos) ou mudanças sociais (por exemplo, populações e PIB) podem ser construídas para criar modelos de previsão de alta precisão para simular e prever o futuro próximo. Essas simulações e previsões podem ser aplicadas a políticas de objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), entre outros, com base nas previsões da quantidade restante de recursos em escala global obtidas. Além disso, combinar os gêmeos digitais de cidades do mundo real (por exemplo, Tóquio e São Francisco) com gêmeos digitais no espaço sideral para produzir simulações da quantidade restante do ar, água, alimentos e energia contribuirá com o desenvolvimento de espaços.

[Descoberta e resolução de questões urbanas] Gêmeos digitais de cidades e seus cidadãos podem ser usados para coletar anonimamente as experiências, culturas, valores, desejos e insatisfações dos cidadãos. Os gêmeos digitais podem ser usados para descobrir problemas latentes em cidades, geralmente despercebidos, como cruzamentos perigosos e áreas com taxa elevada de acidentes, e encontrar soluções otimizadas para as comunidades. Além disso, os gêmeos digitais podem ser usados para simular sinergias com outras cidades e gerar "cidades irmãs" com semelhanças ou combinações mutuamente complementares e inesperadas que levarão a novas relações de colaboração para a construção de cidades mais prósperas.

[Previsão e controle de doenças] Para combater a epidemia de uma doença contagiosa, sociedades virtuais podem ser criadas no ciberespaço com a combinação informações geográficas e de transportes, entre outras, com gêmeos digitais das pessoas, mapeando as suas atividades e padrões de relacionamentos para fazer precisamente previsões da disseminação da infecção e permitir o controle ativo em tempo real da epidemia, controlando fluxos de transportes e humanos, tomando decisões de cancelamento de aulas em escolas ou de aprendizagem remota e habilitando a pesquisa e reserva automática dos hospitais mais apropriados.

[Tomada de decisões pessoais de várias facetas] Registrar as suas habilidades de trabalho em um gêmeo digital permitirá que seu gêmeo digital realize suas tarefas diárias, como agendar e fazer reservas de salas de reuniões. Além disso, o seu gêmeo digital pode ser replicado para que você possa alterar a versão digital do seu eu anterior, diversas situações ou conhecimento pressuposto e se envolver em um diálogo entre você no mundo real e o seu gêmeo digital alterado para tentar descobrir soluções para vários problemas. E também, seus diversos gêmeos digitais poderiam debater em velocidade superalta no ciberespaço para descobrir soluções ou perspectivas que você pode não ser capaz de perceber.

4. A plataforma que promove a computação de gêmeos digitais (Figura 2)

A plataforma de DTC consiste nas seguintes quatro camadas: a "camada de interação virtual/física", camada de coleta de dados do mundo físico necessários para gerar o gêmeo digital e enviar feedback ao mundo físico pelo aplicativo executado na plataforma; a "camada do gêmeo digital", camada para gerar e manter gêmeos digitais usando dados recebidos da camada de interação virtual/física; a "camada de apresentação do mundo digital", camada que fornece a estrutura para invocar operações de gêmeos digitais usando gêmeos digitais armazenados na camada de gêmeos digitais; e a "camada de aplicativo", camada para criar facilmente aplicativos de DTC utilizando a camada de apresentação. Como aspecto crucial desse empreendimento, a privacidade de humanos e as intenções dos proprietários das coisas devem ser completamente respeitadas, e as informações relacionadas devem ser manipuladas com todo o cuidado necessário. Assim, a plataforma deve ser equipada com mecanismos de segurança para preservar a privacidade.

5. O futuro

O sucesso da Iniciativa de computação de gêmeos digitais dependerá da cooperação íntima entre campos abrangentes de pesquisa e tecnologia, como ciências sociais, ciências humanas, ciências naturais e aplicadas e campos interdisciplinares. Os laboratórios da NTT pretendem concretizar a Iniciativa de computação de gêmeos digitais com a colaboração de profissionais do futuro e parceiros globais nesses campos abrangentes de pesquisa e tecnologia. Para obter detalhes da Iniciativa, consulte o artigo em http://www.ntt.co.jp/svlab/e/DTC/whitepaper.html.

[1] Estratégia de gestão de médio prazo da NTT Group "Seu parceiro de valor 2025" (em japonês) [2] Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) [3] Dr. Michael Grieves, Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, 2015

